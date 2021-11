Jennifer Lopez y su outfit de muñequita de pastel de boda en los AMAs

Justamente luego de lanzar el tráiler de su película "Marry Me" (Cásate Conmigo) que se estrenará en febrero de 2022, la cantante Jennifer Lopez asistió a una de las entregas de premios más prestigiadas como lo es Los American Music Awards (2021); no obstante la neoyorquina, causó furor entre los presentes al lucir un oufit de muñequita de pastel de bodas.

Y es que además de cautivar con su presencia en el escenario, JLo trabaja en darle la difusión necesaria a su nueva cinta que obedece a una comedia romántica, que se ha dicho, es estrenará en las salas de los cines estadounidenses, justamente el 14 de febrero de 2022, el Día de San Valentín.

Por lo que la novia de Ben Affleck se atrevió a utilizar un estilo vanguardista, sofisticado, atrevido, retro e imponente ante miles de presentes, vistiendo un auténtico ajuar de novia como lo hiciera bajo su personaje de Katalina 'Kat' Valdez en la cinta.

Fue en el escenario del Microsoft Theatre de Los Ángeles, que la neoyorquina de 52 años lució espectacular con ese cantando "On My Way" (En camino), que es parte de soundtrack de la cinta "Marry Me" que protagonizó junto a Maluma y Owen Wilson.

Su outfit fue creación de Dolce & Gabbana y se trata de un ajuar de bustier de tirantes con una voluminosa falda de tul de corte tipo midi confeccionado en un tono crema pastel, del cual, Carrie Bradshaw -personaje principal de la serie de HBO "Sex and the City", interpretado por Sarah Jessica Parker- estaría orgullosa, quizá hasta hubiera pensado en ponérselo para su boda.

Antes de subirse al escenario, 'la Diva del Bronx' llegó al auditorio con una gabardina color negro, del que minutos más tarde se despojó para lucirse ante los presentes; y seguramente su outfit tan especial, será inspiración de muchas futuras novias que están a punto de llegar al altar; pues como siempre, JLo impone moda donde sea que se pare.

Un detalle que saltó a la vista fue sus botas con agujetas que se pueden utilizar para dar un toque especial al ajuar de novia sin alterar lo clásico pero saliendo de lo "aburrido" o de lo formal de las clásicas zapatillas tipo stiletto.

A través de su cuenta de Instagram, 'la Diva del Bronx' escribió: "#OnMyWay @MarryMeMovie @AMAs 2021. Thank you to my glam fam @chrisappleton1 @scottbarnescosmetics @robzangardi @marielhaenn @tombachik", mientras se escucha "Easy Living" de Billie Holiday.

