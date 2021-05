Jennifer Lopez y Salma Hayek; un inevitable duelo entre bellezas

Dos de las celebridades estadounidenses que más revuelo han causado a lo largo de los años por su belleza y cuerpazo, son sin duda Jennifer Lopez y Salma Hayek, que aunque son de nacionalidades diferentes, ambas han alcanzado la fama internacional luego de su participación en múltiples producciones.

Tres años son los que separan una a la otra para tener la misma edad, pero pese a ello, tanto Jennifer Lopez y Salma Hayek parecen un par de monumentos cortados con la misma tijera y hechos con el mismo molde; y es que, con 51 y 54 años -respectivamente-, la neoyorquina y la nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, México, han roto cualquier esquema de las filas del estrellato.

Ambas estrellas del cine, han sido comparadas en diversas ocasiones, como han sido comparadas también Thalía y Paulina Rubio o Galilea Montijo y Andrea Legarreta, (claro, en diferentes campos del medio del espectáculo, pero todas, estrellas de la televisión).

Lee también: Cinco looks con los que Gaby Spanic conquistó como Ivana Dorantes

Instagram, es una de las redes sociales preferida de ambas famosas y es en la que tanto una como la otra, comparten los momentos más importantes de sus carreras o vida personal. Para recibir la primavera de este 2021, fue como si ambas se hubieran puesto de acuerdo para hacer una especial publicación, o lo que es más, como si una estuviera compitiendo con la otra.

Por su parte, la también llemada "Diva del Bronx", lució un traje tipo sastre aunque más extraño de lo común, pero que dejó ver su sensualidad en todo su esplendor y para no variar, ha alcanzado casi los 2 millones de likes en su publicación de las más de 3 mil que ha compartido, en la cual se describe:

"On cloud nine #JLoJenniferLopez #linkinbio to shop the collection @dsw. Photo: @richardburbridge Photo: @lacarba". (En la nube nueve #JLoJenniferLopez #linkinbio para comprar la colección @dsw. Foto: @richardburbridge Foto: @lacarba.

Lee también: Jennifer Lopez da celos a Alex Rodríguez con Ben Affleck, su antiguo novio

Postal que aunque no deja ver mucho de la silueta de la posible novia del actor Ben Affleck, es un outfit bastante revelador ya que está ventilado por todos lados; no por nada la postal ha alcanzado un total de 1'999,943 millones de likes, y se pueden leer alrededor de 12,700 comentarios.

Eentre los cuales, destacan los de la cantante brasileña Anitta quien sólo encendió la publicación de JLo y el de DWS, la cuenta de la firma de ropa que modela la también estrella de cine: "Yassss! She is here to SLAY!!" (¡Yassss! ¡Ella está aquí para HACER TRIZAS!), ésto, entre los 151 millones de fans que tiene la neoyorquina.





Por su parte, Salma Hayek, una de las estrellas mexicanas que también ha alcanzado especial fama en redes sociales con mucho menos seguidores que JLo -un total de 17.8 millones de seguidores y 1920 publicaciones-, ha logrado impactar igual que su rival del medio del espectáculo a nivel internacional.

Se mensaje esta vez en su cuenta oficial de Instagram fue claro y preciso; pues no caba duda que una imagen vale más que mil palabras. Así lo escribió la esposa del empresario francés François-Henri Pinault el pasado 21 de marzo: "#sundayfunday", que a la fecha ha logrado 8,395 comentarios y 1'309'149 corazones rojos.

Pues el cuerpazo y belleza que tiene la veracruzana, la hacen ver más joven de los 54 años que tiene, lo que la ha posicionado como una de las estrellas favoritas el medio artístico internacional. En la instantánea, Salma Hayek luce un traje de baño color morado, que de no ser por el pronunciado escote que lleva en frente y por el que enseña muy bien sus atributos, sería un modelo cualquiera.

Así lució la protagonista de la cinta "Frida" (2002), en playas de Miami, Florida, lugar donde radica la ex actriz mexicana de telenovelas y también productora de series de Netflix: