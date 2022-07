Jennifer Lopez y Ben Affleck preparan fastuosa fiesta post-boda en lugar de ensueño

Tras haberse casado casi en secreto en Las Vegas, Nevada, EE.UU. el pasado sábado 17 de julio, la nueva pareja bautizada como el dúo Beniffer, conformada por la cantante Jennifer Lopez y el actor estadounidense Ben Affleck, no se quedarán con las ganas y todo parece indicar que tendrán su fiesta de matrimonio como Dios manda.

Fuentes oficiales cercanas a la pareja, han revelado que la ahora famosa llamada Jennifer Lynn Affleck y su guapo esposo, el actor Ben Affleck, ofrecerán una fastuosa recepción en una propiedad de lujo del protagonista de "Batman" (2016), ubicada en Georgia, Atlanta, EE.UU.

Y aunque no hay nada confirmado de propia mano de la famosa pareja, se espera que este verano, reciban como invitados a la fiesta post-boda, a amigos, en su mayoría a los famosos actores de Hollywood, así como algunos familiares de ambos.

Lee también: Tras casarse con Ben Affleck, Jennifer Lopez cambió de apellido

Tras retomar su relación luego de una vida hecha y una familia construida, 17 años después de su primer noviazgo, por allá en 2002-2004, el dúo Beniffer prepararía ya, la fiesta con la que sellarían por completo el capítulo de su unión matrimonial, luego de haber recibido la sortija de compromiso con un diamante verde y de haberse casado a media noche el pasado sábado 17 de julio en la capital de las bodas, Las Vegas, Nevada.

Al momento, tampoco se han revelado detalles del banquete o qué tipo de música amenizará el esperado momento; y aunque es de esperarse que los primeros incluidos entre los invitados sean sus familiares, tampoco se sabe si estarán presentes los hijos de ambos famosos o sólo los adultos.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Jenifer Lopez llegará a los 53 años el próximo 24 de julio, mientras el histrión pisará el escalón número 50 el 15 de agosto, por lo que se ha dicho que la fiesta post-boda, se haría alrededor de ambas fechas, para aprovechar y festejar juntos su cumpleaños.

Pues de acuerdo a información de TMZ, quien tuvo la nota exclusiva de la boda entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, ha revelado que la fiesta de su boda será en grande pero se presume que será sin la presencia de medios de comunicación, ya que la mansión de Affleck, se ubica en la exclusiva zona de Hampton Island -al Este del Conasauga River que nace de las montañas de Tennessee, Georgia, y termina en los límites al sur de Atlanta.

Lugar, que por lo que se ve en las imágenes de búsqueda en Google, alberga arquitectura y paisajes invernales de ensueño. Otro dato sobre la fastuosa mansión de Ben Affleck, es que el actor la compró hace algún tiempo en 7 millones de dólares y hoy en día, se cotiza en un millón más.

TMZ también ha revelado que la casa cuenta con tres áreas opcionales para poder realizar dicha celebración; entre estas figuran el Oyster Cottage con 10 mil pies cuadrados de extensión, la Summer House que tiene sala y comedor para una cena perfecta o la Big House, una de las áreas más grandes del terreno conformado por un total de 87 acres, que equivale a 4,046 metros cuadrados.

El sitio de Internet Arquitectura y Diseño, reveló en 2018 que un grupo de famosos son los que pueden disfrutar de vivir en dicha zona exclusiva que hacia los años 1640, fue fundada por holandeses y significa hogar apartado. Se sabe que Jennifer Lopez sería una de las famosas que gozan de los privilegios de tener una mansión en dicho lugar con nada menos que "Ocho dormitorios, siete baños, sauna, spa, piscina cubierta y descubierta y hasta una mansión de invitados".

Se presume que además de JLo y Ben Affleck, viven otras celebridades como Marie Chantal, Beyoncé, Calvin Klein, Stella McCartney, Jerry Seinfeld, Ellen Pompeo y la reconocida modelo Brooke Shields.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!