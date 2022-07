Jennifer Lopez y Ben Affleck contraen matrimonio en Clark, Nevada

¡Por fin!... Tras un año ininterrumpido de su retomado romance que dejaron en pausa en 2004, la cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck llegaron al altar ese fin de semana y obtuvieron una licencia de matrimonio en el estado de Nevada, específicamente en Clark, según registros del condado, publicados este domingo.

La oficina del secretario del condado de Clark en Nevada mostró que la pareja obtuvo una licencia de matrimonio que fue procesada el sábado. Una licencia de matrimonio no es prueba de matrimonio, además de que se presume, los representantes de Lopez y Affleck no respondieron de inmediato a los mensajes.

En abril e este año, la intérprete de "Cambia el Paso" (2021) hizo público su compromiso en un video publicado para sus fanáticos mostrando un anillo de compromiso verde. La presentación de la licencia de matrimonio mostró que 'la Diva del Bronx' planea tomar el nombre de Jennifer Affleck.

La también actiz de cine de 52 años, y Affleck, conocido como el Hombre Murciélago, de 49 años, tuvieron una famosa relación a principios de la década de 2000 antes de reavivar su romance el año pasado. Anteriormente protagonizaron juntos "Gigli" de 2003 y "Jersey Girl" de 2004. Alrededor de ese tiempo, se comprometieron pero nunca se casaron.

Por su parte, el histrión estadounidense Ben Affleck se casó con la actriz Jennifer Garner en 2005, con quien comparte tres hijos, aunque su historia llegó a su fin luego de trece años de estar juntos y se divorciaron en 2018.

Jennifer Lopez se ha casado tres veces antes de la más actual ocurrid este fin de semana. Estuvo brevemente casada con Ojani Noa de 1997 a 1998 y con Cris Judd de 2001 a 2003. Ella y el cantante Marc Anthony estuvieron casados durante una década después de casarse en 2004 y comparten mellizos de 14 años.

Recientemente, su ex pareja sentimental, el beisbolista puertorriqueño Alex Rodríguez, dejó ver que aún sifgue considerando a Jennifer Lopez como una excelente mujer y lo mejor que le ha pasado en la vida, tras ser entrevistado por una comunicadora estadounidense.

Las fotografías de su reciente enlace matrimonial ya circulan en redes sociales de varias fanpages (páginas de fans) de a neoyorquina.

