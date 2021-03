Jennifer Lopez y Alex Rodríguez han terminado; ¡cancelan su compromiso de 2 años!

La pareja conocida como J-Rod se ha separado. De último momento, la prensa estadounidense ha reportado la ruptura amorosa entre la cantante Jennifer Lopez y el beisbolista Alex Rodríguez con quien ya tenía dos años de relación.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez cancelaron su compromiso de dos años, según varios informes basados en fuentes anónimas. El ex campocorto de los Yankees de Nueva York le propuso matrimonio a la actriz, hace un par de años después de que la pareja de celebridades comenzó a salir a principios de 2017.

La Page Six del New York Post fue la primera en informar sobre la ruptura de la pareja. Un representante de Lopez no respondió una solicitud de comentarios por correo electrónico.

La última vez que López y Rodríguez publicaron una foto juntos fue el mes pasado en República Dominicana.

La pareja recibió el apodo de J-Rod hace tres años después de que aparecieron en la portada de la revista Vanity Fair.

En 2019, Rodríguez dijo que él y Lopez tenían antecedentes similares y su última película, "Second Act", reflejaba los lazos que los unían.

La ruptura pudo haberse presentado a raíz de que ocurrió el reciente escándalo con la modelo Madison LeCroy, con quien se presume que Rodríguez le fue infiel a la "Diva del Bronx".

Una fuente confiable informó en exclusiva a Page Six que la pareja de famosos finalmente decidió poner fin a su relación luego de que el ex yanqui fuera vinculado a la estrella.

Según la prensa norteamericana, en enero de este 2021, en Twitrer circulaban infinifdad de rumores después de que se ventilaron en un especial del programa de tv "Southern Charm" algunas acusaciones sobre la infidelidad que involucraban a una ex estrella de la MLB y a una integrante del reparto, Madison LeCroy, la tercera en discordia.

Posterior al escándalo, fue la propia modelo LeCroy que reveló haber tenido contacto por FaceTime con Álex Rodríguez, pero dejó en claro que sólo había sido por vía Internet y el pasado mes de febrero declaró a Page Six: "Él nunca engañó físicamente a su prometida conmigo".

Con información de Redacción / Agencia AP Los Ángeles / Fotografía Instagram Jennifer Lopez