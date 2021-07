Jennifer Lopez utiliza ostentoso atuendo al cantar Love Make the World Go Round

Luego del éxito de su tema "Cambia el Paso" (2021) en colaboración con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, la artista de talla internacional Jennifer Lopez se encuentra muy comprometida con las causas sociales y el planeta Tierra. Por ello, ha relanzado su tema estrenado en 2016 "Love Make the World Go Round"; no sin perder el glamour y enseñar su silueta con un ostentoso atuendo que corresponde a una glamorosa capa que abarcó casi todo el escenario.

Jennifer Lopez utilizó su cuenta oficial de Instagram, para hacer gala del momento en el que junto al intérprete Lin Manuel Miranda cantaron juntos dicho tema hace cinco años, con el que consiguieron una cuantiosa cantidad de dinero para ayudar a las causas sociales.

Sin embargo, JLo no dejó del lado el tema de la moda y la exentricidad y soprendió al público presente con esa ostentosa capa de colores brillantes. En esta ocasión su peinado fue un simple "chongo" enredado que le dio un toque de sencillez. Al pie del vídeo, la novia de Ben Affleck escribió sobre el objetivo de su relanzamiento.

"Love make the world go round!!! Lin Manuel and I are re-releasing this beautiful track for the 5 year anniversary…the message of love and equality and stopping hate and fear resonates even more today! We have been able to do some amazing things with the money raised the first time around.

All proceeds will be going to the onePULSE Foundation to honor the victims, their families, and survivors. This will provide continuing support of the national pulse memorial and education programs including 49 legacy scholarships in remembrance of the victims. #LoveIsLove #Pride #LoveMakeTheWorldGoRound @jimmyfallon @fallontonight".

Lo que en Español significa: El amor hace girar al mundo!!! Lin Manuel y yo estamos relanzando esta hermosa canción para el quinto aniversario... ¡el mensaje de amor e igualdad y de detener el odio y el miedo resuena aún más hoy! Hemos podido hacer cosas increíbles con el dinero recaudado la primera vez.

Todas las ganancias se destinarán a la Fundación onePULSE para honrar a las víctimas, sus familias y sobrevivientes. Esto brindará apoyo continuo a los programas nacionales de educación y memoria del pulso, incluidas 49 becas heredadas en memoria de las víctimas. #LoveIsLove #Orgullo #LoveMakeTheWorldGoRound @jimmyfallon @fallontonight.

La 'Diva del Bronx', ha sido halagada tras verle aprovechar su fama, su talento y su belleza para actuar a favor de las causas sociales: "You are a beautiful woman inside and out!! So proud of you! Love youu" (¡¡Eres una mujer hermosa por dentro y por fuera !! ¡Muy orgulloso de ti! Te quiero), o "I love this performance, this song and the message behind it!! Love is love" (¡Me encanta esta actuación, esta canción y el mensaje detrás de ella! El amor es el amor).

El clip de "Love Make the World Go Round", tiene un total de 1,387,817 reproducciones al momento y 2,640 mensajes.

