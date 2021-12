Jennifer Lopez, una muñequita al lado de Ben Affleck en alfombra roja de The Tender Bar

Luego de retomar su amor y darse una segunda oportunidad como pareja después de 17 años, este 2021 Jennifer Lopez y Ben Affleck se han dejado ver públicamente en varias ocasiones cuando han sido captados de manera infraganti y en eventos formales como en premiers y alfombras rojas, como a la que asistieron recientemente; la de la cinta "The Tender Bar", en la que la neoyorquina lució como una muñequita al lado del actor.

Pues la pareja bautizada como "Benifer", no ha escatimado en lucir juntos en lugares como en su viaje de verano por el Mediterráneo, más tarde en Venecia, y luego paseando en Nueva York con atuendos otoñales de ensueño.

El pasado lunes, Jennifer Lopez y Ben Affleck, asistieron al TCL Chinese Theatre de Hollywood en Los Ángeles, para ser testigos de la presentación de la cinta "The Tender Bar", dirigida por el también actor George Clooney y protagonizada por Ben Affleck, Tye Sheridan y Lily Rabe entre otras estrellas de cine.

Lee también: Al estilo de JLo, Daniella Chávez echa toda la carne al asador con coqueta prenda roja

Y es que, si algo se ha demostrado la pareja en este reencuentro y en una nueva etapa de su relación sentimental, es precisamente su apoyo, por lo que Jennifer Lopez no ha dejado de asistir a cada premier de las películas que últimamente ha protagonizado su nuevo y más reciente amor.

No obstante, la 'Diva del Bronx' no deja de lado su estilo glamoroso que la ha colocado como una gurú de la moda, pues como en otras ocasiones, JLo, asistió al evento con un vestido azul celeste con el que lució como una muñequita.

Lee también: Selena, la película es incluida en el Registro Fílmico Nacional de EEUU

El vestido de tono celeste que utilizó esta vez la cantante de 52 años, es creación de Elie Saab y pertenece a la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2021/2022, que está inspirada en el tema de las flores. Y el glamoroso outfit, que es un diseño que tiene un pronunciado escote en cuello 'V', lleva la falda ligeramente traslúcida, que sin duda, enfatiza el toque seductor de la prenda.

Otro detalle que es la cereza del pastel, es un cinturón delgado confeccionado en terciopelo que termina con un detalle de moño justo al frente que marca más su diminuta cintura. En cuanto a los accesorios, la protagonista de "Marry Me" (Cásate Conmigo) que se estrenará el 14 de febrero de 2021 en cines, eligió un par de pendientes de diamantes y clutch nacarado modelo Lily, que son creación de Tyler Ellis.

Y sin duda, la cantante se volvió a viralizar tras elegir de nuevo un vestido que la hizo brillar en la alfombra roja de la cinta que protagoniza su pareja Ben Affleck y con el que ha puesto a soñar de nuevo a las mujeres que aman la moda.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!