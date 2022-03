Jennifer Lopez se olvida del recato y luce delineada silueta con braguita ¡de espaldas!

El éxito que está obteniendo la cantante Jennifer Lopez por su película "Merry Me" (Cásate Conmigo) -recién estrenada este 2022-, se debe no sólo a los dotes histriónicos y a su voz única; sino a su particular estilo para atrapar a sus fanáticos, pues la también actriz de cine lució su delineada silueta de espaldas con sólo una braguita.

Fue el pasado 1° de febrero que la intérprete de "Cambia el Paso" (2021) compartió una postal a través de sus historias de Instagram que seguramente dejó con la boca abierta a más de un@ y que a estas alturas ya habrá dado la vuelta al mundo, gracias a los fanáticos que se dedican en todo momento a seguir los pasos de 'la Diva del Bronx'.

Todo parece indicar que fue tomada tras bambalinas de la cinta en la que comparte créditos protagónicos con el cantante colombiano Maluma y el actor Owen Wilson que fue estrenada con motivo del Día de San Valentín. Y es que la cantante de raíces puertorriqueñas se olvidó del pudor y del recato y se dejó ver de espaldas y con el pantalón o la falda abajo de su retaguardia.

"BEHIND THE SCENES" (ENTRE BASTIDORES), se lee en una leyenda de la propia historia de Instagram en la que etiqueta a dos cuentas. Y aunque no está dando la cara a la cámara, podría decirse que sí esta mostrando una de sus mejores caras a su audiencia virtual de no menos 197 millones de seguidores en Instagram.

Sólo bastó con que la neoyorquina de 52 años, luciera un top y un sujetador color negro, así como el bikini que, de no ser por un poco tela que cubre sus partes más íntimas, fácilmente hubiera podido ser de hilo dental.

En el momento, JLo estuvo rodeada por los expertos en dejarla bella para salir a escena en los escenarios musicales y/o en los sets o locaciones de grabación en los que la novia del actor estadounidense Ben Affleck brilla en todo su esplendor.

Pues a sus 52 años, Jennifer Lopez ha demostrado ser una de las artistas más entregadas a nivel internacional -además de completas- y da todo de sí para entretener a su público que tanto la admira desde cualquier rincón del planeta Tierra.

Y con esta foto, dejó claro el por qué de su numeroso público y aclaró la razón por la que es una de las favoritas del público, pues su forma tan despreocupada de vivir la vida es lo que la hace ser más admirada por sus seguidores.

Jennifer Lopez se olvida del recato y luce delineada silueta con braguita ¡de espaldas! Foto Historias Instagram Jennifer Lopez

