Jennifer Lopez se mete a la cocina y celebra Halloween junto a sus 'cocos'

Como una sexy mamá y haciendo gala de sus raíces, la cantante Jennifer Lopez se metió a la cocina y de paso aprovechó para celebrar el tan esperado Halloween junto a sus 'cocos' -como les llama a sus hijos- a quienes consintió con deliciosos postres hechos por ella misma.

La tarde del pasado domingo, en vísperas de Halloween o la llamada Noche de Brujas, Jennifer Lopez compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que luce muy sensual con un outfit de pantalón y top color salmón, mientras aprovechó para presumir su abdomen de acero.

Jlo convivió en familia junto a sus hijos Emme y Maximiliand que tuvo con su ex esposo, el cantante Marc Anthony en 2008 mientras duró casada con él entre 2004–2014. La neoyorquina aprovechó la tarde de relax junto a ellos y su amiga Ana Carballosa, la fotógrafa que siempre captura lo mejor de Jennifer Lopez.

Por otro lado, la 'Diva del Bronx' no pudo haber recordado de mejor forma al cantante -padre de sus hijos- tras escucharse de fondo en el clip, la canción "La Gozadera" que hiciera famosa junto al dueto cubano "Gente de Zona".

"Made some Halloween treats with the cocos and @lacarba #SundayFunday #NailedIt #NOT #HappyHalloween" (Hice algunas golosinas de Halloween con los cocos y @lacarba #SundayFunday #NailedIt #NOT #HappyHalloween), escribió la neoyorquina a la par del clip en el que se ve que se divirtió mucho en compañía de sus hijos y su gran amiga.

Además de las paletas congeladas que Jennifer hizo junto a sus hijos, preparó una salsa de chocolate para bañar las delicias de paletas hechas de galletas de chocolate. Aunque pareciera que la intérprete no logró su cometido como hubiera querido, aún sí, se divirtió mucho con sus hijos de 13 años.

Gente de Zona fueron los primeros en reaccionar al clip de JLo, colocando una llamarada de fuego y un corazón rojo entre otros emojis. Trace Cunningham también comentó: "Ahhhhhhhh so cute!!!! @lacarba" (Ahhhhhhhh que lindo!!!! @lacarba), así como un más de media docena de corazones rojos.

Más de un millón de corazones rojos y arriba de 7,300 mensajes, son los que complementan el festejo de Halloween de Jennifer Lopez.

