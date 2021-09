JLo revive Festival de Venecia con vestido de gran escote

Luego de su participación en el Festival de Cine de Venecia, la cantante y actriz Jennifer Lopez revivió recientemente el glamour que protagonizó en dicho evento con vestido de pronunciado escote de un elegante color blanco.

Jennifer Lopez utilizó su cuenta de Instgram para recordar momentos de su glamorosa participación y rememoró la cinta "The Last Duel" (El Último Duelo), de la que destacó además, las actuaciones de la protagonista y demás actores y por supuesto, el guión a cargo de tres grandes escritores.

En su perfil, también se pueden ver otros dos outfits de tipo vaquero y un vestido strapless con el que JLo lució como un auténtica reina. Así expresó su emoción por revivir el Festival de Cine de Venecia, Italia:

"Throwback to the Venice Film Festival for the premiere of #TheLastDuel. I had such a beautiful time!! And I’m so excited for you guys to see this movie!! It’s the first script Matt and Ben have written together along with Nicole Holofcener since Good Will Hunting!! And it’s amazing!! The acting by the whole cast is fantastic. Jodie Comer plays the lead and she is awesome!!! It was a magical trip and I hope you enjoy the pics!! #TBT Baci Baci Baci #VivaItalia, Italy Photo: @lacarba", escribió la 'Diva del Bronx' lo que en Español significa:

Regreso al Festival de Cine de Venecia por el estreno de # TheLastDuel ¡¡Lo pasé tan bien!! ¡¡Y estoy muy emocionada de que vean esta película!! ¡Es el primer guión que Matt y Ben escriben junto con Nicole Holofcener desde Good Will Hunting! ¡¡Y es asombroso !! La actuación de todo el elenco es fantástica. Jodie Comer es la protagonista y es increíble. Fue un viaje mágico y espero que disfruten de las fotos!! #TBT Baci Baci Baci #VivaItalia, Italia. Foto: @lacarba

No sin antes, lucir cuerpazo con dicho vestido blanco que confeccionado con un largo collar que nace del sofisticado diseño con el que incluso, la novia del actor Ben Affleck, descartó el uso del sujetador dado la confección de dicho outfit.

De acuerdo a la revista Hola, el atuendo de infarto es creación del diseñador libanés Georges Hobeika y corresponde a su colección de Alta Costura para la temporada Otoño/Invierno 2021.

Dicho outfit se vio engalanado al ser usado por la figura de diosa que Jennifer Lopez posee a sus 52 años de edad, posicionándose todavía como una de las grandes figuras internacionales con las que cuenta el mundo de la música y el cine.

"Premiere night #TheLastDuel #VeniceFilmFestival #VeniceVibes Italy. Photo: @lacarba @jlobeauty @cartier @robzangardi @marielhaenn @chrisappleton1 @tombachik @maryphillips", escribió la intérprete de "Cambia el Paso" (2021) antes de la premier de "The Last Duel". Por tanto, la también empresaria del mundo de la moda y el skincare (cuidado de la piel) ha recibido miles de halagos y piropos.

