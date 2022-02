Tras la promoción de su cinta de romántica "Marry Me" (Cásate Conmigo), la cantante Jennifer Lopez tenía otro as bajo la manga, la portada de la revista Rolling Stone en la que aparece despampanante, luciendo un escotado palazzo de escote hasta el ombligo.

Pues a sus 52 años, la también llamada 'Diva del Bronx', no repara en mostrarse más seductora y sexy que nunca, y para muestra basta un botón; pues no sólo la portada de Rolling Stone en su edición del próximo mes de marzo demuestra la sensusalidad de Jennifer Lopez... ¡hay que ver lo que hay dentro!

La novia del actor Ben Affleck, tuvo a bien dar una probadita de lo que se puede ver en dicha publicación, a través de cuatro fantásticas fotografías que la propia JLo, compartió a través de su cuenta de Instagram, seguida por más de 195 millones de fanáticos de la cantante y estrella de cine.

Y es que, además del insólito modelito que obedece a un pantalón tipo palazzo y tacones de plataforma, con un ensamble de una pieza que simula un saco tipo blazer, que por supuesto utilizó sin sostén y sin blusa y más bien enseñó de más ¡hasta el ombligo!, Jlo maravilló al mundo con tres postales más.

"@RollingStone March 2022 #IconsAndInfluences @MarryMeMovie #MarryMeMonday Foto: @chriseanrose", se lee en la descripción de dicha publicación del pasado lunes 7 de febrero, muy temprana ante la edición del próximo mes de marzo.

En la que por supuesto, aparece como una de los íconos e influencers más queridas del mundo de la farándula. Pues hasta la cuenta de la app de Facebook se maravilló con el post de Jennifer Lopez comentando: "THE QUEEN" (LA REINA). Y es que, además de sorprender a sus fanáticos con dichos atuendos, la estrella de cine también mostró un nuevo look, uno de tantos trucos para verse diferente, sólo en la sesión fotográfica.

La tercera fotografía en turno, corresponde a la pose de Jennifer Lopez en la que aparece sentada en un sillón redondo, luciendo un par de leggings blancos y una blusa de escote cruzado de la misma licra con un prendedor justo en el centro del escote y que sujetó con un cinturón color azul rey. Los zapatos que utilizó para este atuendo son unas sandalias blancas de vista transparente.

Y una cuarta postal, es en la que sin duda, Jennifer Lopez luce su cuerpo en todo su esplendor, tonificado y marcado por las rutinas de ejercicio, luciendo unas piernas increíbles. La ex del pelotero dominicano Alex Rodríguez, lució esta vez, un boby, saco y zapatillas tipo stiletto color piel, lo que la hace verse más sensual y sin prejuicios.

Más de 2 millones han reaccionado al post de la cantante y se pueden leer más de 17,100 comentarios, lo que en otros perfiles de Instagram, se llevarían pero en corazones rojos.

