A menos de un mes de su boda con el actor Ben Affleck y de su lujosa luna de miel en Paris, la cantante Jennifer Lopez ha vuelto a los escenarios a trabajar y a hacer lo que más le gusta, bailar, cantar y entretener al público en vivo y a todo color... y así fue que presumió sus mejores pasos de baile luciendo un ceñido outfit atigrado ¡en frente de su cuñado!

Tras la polémica generada sobre las declaraciones de Ojani Noa, quien fuera su primer marido, sobre que el matriomonio de Jennifer Lopez con Ben Affleck 'El Hombre Murciélago' (2016) no va a durar mucho tiempo, lo cierto es que la neoyorquina se volvió a lucir en las tarimas como sólo ella sabe hacerlo, y sobre todo, disfrutando de su show.

De París, prácticamente Jennifer Lynn Affleck, voló a la isla italiana de Capri, donde el pasado sábado 30 de julio, ofreció un show durante la gala de beneficencia Luisa Via Roma por UNICEF que tuvo lugar en el monasterio Certosa di San Giacomo.

Su primer show como la señora de Affleck

El primer atuendo con el que JLo salió a cantar canciones como "I Will Survive", obedece a un conjunto de ajustado pantalón acampanado con peluche en la parte de abajo y una aplicación de brillos en la cintura que lo hizo acompañar de una fastuosa capa del mismo estampado de animal print en versión tigre y que según Page Six, fue creación del diseñador Fausto Puglisi; pero además, la esposa de Affleck también se lució en el escenario con un atuendo color piel con el que casi no dejó nada a la imaginación.

Y el apellido Affleck no lo lleva de a gratis, pues la famosa cantante, no perdió la oportunidad de presumir en sus historias de Instagram -antes del show-, una postal en la que se le ve con las manos en la cintura presumiendo no sólo cuerpazo, sino el par de anillos que la etiquetan como la señora de Affleck.

Sus argollas de casada ¡que no falten!

Las argollas que JLo presumió son nada más y nada menos que su anillo de compromiso, con un valor estimado de más de 5 millones de dólares, y el de bodas, que se estima cuesta solo 1,000 dólares; pues no hay que olvidar que su boda casi, casi fue improvisada y se casaron en una capilla en Las Vegas, Nevada EE.UU., casi a las 12:00 de la noche... lo que podría indicar que al novio sólo le dio tiempo de comprar ese anillo de 1,000 dólares (aproximadamente 21 mil pesos mexicanos).

En cuanto al show que ofreció con música ochentera y actual, la 'Diva del Bronx', cantó éxitos como "Last Dance" de Donna Summer o "If You Had My Love" y "Waiting For Tonight". Durante el show la cantante de 53 años gritó con todas sus fuerzas "Vamos a dar música disco esta noche!" y gracias a su participación en dicha gala benéfica, se recaudaron alrededor de 8 millones de euros que servirán para apoyar a las devastados países de Ucrania (tras la invasión militar de Rusia) y Siria.

Su cuñado en vez de su marido

Pese que a que el actor Ben Affleck siempre se ha hecho acompañar de la cantante y viceversa en eventos importantes, esta ocasión su ahora marido no la pudo acompañar debido a que está trabajando en Los Ángeles, California en un nuevo proyecto y además se acaba de reencontrar con su hijo Samuel y la madre de éste, Jennifer Garner.

Pero a falta de su esposo, quien disfrutó del show que dio Jennifer Lopez fue su cuñado Casey Affleck, quien asistió al evento con su novia Caylee Cowan, la también actriz de cine y televisión estadounidense.

En su cuenta de Instagram, Jennifer Lopez escribió: "Che notte!!! Grazie Capri!! Ti Amo Italia #LVRxUNICEF @unicef @luisaviaroma @jlobeauty" (Che notte!!! Grazie Capri!! Ti Amo Italia #LVRxUNICEF @unicef @luisaviaroma @jlobeauty). Su vídeo compartido tiene más de 800,868 corazones rojos y se pueden leer arriba de 10,600 comentarios.

