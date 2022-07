Tras llegar a una vuelta más al sol, la cantante Jennifer Lopez presume exquisito perfil y piel de porcelana a sus 53 en un body negro con el que no deja a mucho a la imaginación, luego de pasar sus primeros días de casada en París con Ben Affleck.

Esto, luego de que la cantante que ha cambiado su apellido por haber dado el sí en el altar en una capilla de Las Vegas, Nevada a más de una semana, se valió de su belleza y aprovechó sus encantos para endulzar la de sus más de 200 millones de seguidores en Instagram

Pues la neoyorquina posó de perfil con dicho body negro de inusuales escotes mientras se dio el lujo de lucir su piel de porcelana 'de pe a pa' que enalteció aún más con un maquillaje en tonos marrones naturales, además de una cabellera dorada.

Piel de porcelana y cuerpazo

Todo con un fin, el de demostrar que la edad es sólo un número y que su nuevo producto corporal para reafirmar glúteos puede hacer ver a las mujeres como ella, si lo utilizan como debe de ser. Incluso, JLo, habló de la importancia de la calidad del producto, para ofrecerle buenos resultados a quien confíe su belleza "en manos de JLo".

"For me, it's all about feeling confident in your skin, no matter what. That's why working with the best chemists in top labs to bring you a formula that could do just that and deliver real results was so important to me. This is seriously sexy science. @JLoBeauty", indicó la cantante en su última publicación de Instagram, que en Español se lee:

Para mí, se trata de sentirte segura en tu piel, pase lo que pase. Es por eso que trabajar con los mejores químicos en los mejores laboratorios para brindarle una fórmula que pudiera hacer exactamente eso y brindar resultados reales fue tan importante para mí. Esto es ciencia seriamente sexy. @JLoBelleza

Y algunos famosos fanáticos de la artista de talla internacional, ya han dejado plasmadas sus primeras impresiones: "This photo is everything!" (¡Esa foto lo es todo!) o las obligadas preguntas: "How do you do it to have a good body?" (¿Cómo le haces para tener un buen cuerpo?).

"Are you single? If so, I need you!!" (¿Eres soltera? si es así, te necesito!!), "Gorgeous beauty queen @jlo" (Hermosa reina de belleza @jlo), "Now we can lose in style" (Ahora podemos perder con estilo) o "I need these graphics ona shirt" (Necesito estos gráficos en una camiseta), son otra prueba más hechs comentarios que demuestran el cariño y la admiración quele tienen a JLo. Al momento son alrededor de 1,098,334 reacciones de la publicación y más de 8,700 comentarios.

