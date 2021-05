Jennifer Lopez posa más destapada que nunca mientras prepara concierto

Luego del rodaje de su nueva película "Shotgun Wedding" (Boda a la fuerza) en República Dominicana, la cantante Jennifer Lopez prepara un concierto virtual para el próximo sábado 8 de mayo, aunque para promocionarlo a través de sus redes sociales, lució más destapada que nunca, por lo que volvió a conquistar a sus fanáticos.

Se trata de un concierto viertual que la neoyorquina dará de forma virtual el próximo fin de semana, por lo que está trabajando muy duro, para poder llevarles un espectáculo de primer nivel a sus fanáticos, como están acostumbrados a verlas.

El envento llevará por nombre "VAX Live: The Concert to Reunite the World", y el objetivo de JLo, es que pueda reclutar organizaciones filntrópicas para recaudar 22 mil millones de vacunas contra el Covid-19 a nivel mundial y se pueda vacunar a la gran mayoría de la humanidad.

La fecha indicada para poder ver el concierto es el próximo sábado 8 de mayo a las 8:00 pm, (hora centro EE. UU.) a través de las señales de televisión ABC, CBS y FOX. También se podrá sintonizar a través de la estación de radio iHeartMedia y por la plataforma YouTube.

Aunque para anunciar al mundo su esperada presencia, "la Diva del Bronx", lució muy destapada y sin sostén en su última publicación de su cuenta oficial de Instagram, posando con un jumpsuit entallado de color blanco en combinación con una blusa de encaje en tono plata.

"#GlamFam: @glblctzn edition. Don’t miss the #VaxLive concert Saturday, May 8", escribió Jennifer Lopez, mientras etiquetó a quienes forman parte de su equipo e hicieron posible la confección de su outfit, maquilaje y peinado; @robzangardi @marielhaenn @scottbarnescosmetics @chrisappleton1 @tombachik @miss_kellyjohnson @jlobeauty #JLOBEAUTY.

La ex pareja del beisbolista Alex Rodríguez también compartió el momento en el que se prepara ensayando junto a sus bailarinas, quienes se uniformaron con pants y tops color negro, tennis y cubrebocas, siendo Jennifer la que resaltara con un pants blanco y top negro.

Por otro lado, no será JLo, la única participante del concierto que será llevado a las pantallas de los canales antes mencionados con el fin de erradicar el virus que ha puesto de cabeza al mundo; pues entre los invitados se encuentran algunos artistas confiramados de la talla de la neoyorquina.

Entre ellos figuran Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin, H.E.R., Appearances By. Dicho evento se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, CA. Entre otras cosas, YouTube llevará el concierto vía Internet por su participación exclusiva a nivel mundial y transmitirá una versión extendida en el canal Global Citizen con una duración de 90 minutos.

Que incluirá presentaciones de NCT 127 y reconocidos youtubers como el puertorriqueño Daniel El Travieso, Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba y The Try Guys.