Jennifer Lopez posa en medio de su mamá y su hija; así celebra el Día de las Madres

Luego de su exitosa participación en el concierto VAX Live 2021, en el que lució atuendos de colores brillantes y algunos glamorosos, la cantante internacional Jennifer Lopez, ha posado en tres ocasiones entre su madre Guadalupe Rodríguez y su hija Emme Maribel con el fin de celebrar el Día de las Madres de forma anticipada.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la neoyorquina, dejara por asentado el bello cutis de su mamá y por supuesto, el de ella, al promocionar su línea de skin care (cuidado de la piel) y tras lucir un rostro hermoso las tres generaciones de la familia Rodríguez, JLo escribió al pie de la icónica postal:

#MamaGlowsBest @JLoBeauty for gorgeous, glowing skin from ages 7-77. #JLOBEAUTY #IGotItFromMyMama #BeautyHasNoExpirationDate Photo: @lacarba (#MamaGlowsBest @JLoBeauty para una piel hermosa y radiante de 7 a 77 años. #JLOBEAUTY #IGotItFromMyMama #BeautyHasNoExpirationDate Foto: @lacarba)", dando a conocer uno de sus productos que prácticamente se pueden utilizar por toda una vida; desde niña hasta la tercera edad.

"This Mother’s Day, we celebrate all the super moms who encourage us to be #Limitless #MamaGlowsBest #IGotItFromMyMama @jlobeauty #JLOBEAUTY #Lupinator #Coconut #HappyMothersDay" (Este Día de la Madre, celebramos a todas las súper mamás que nos animan a ser #Limitless #MamaGlowsBest #IGotItFromMyMama @jlobeauty #JLOBEAUTY #Lupinator #Coconut #HappyMothersDay)", fue la descripción de una segunda publicación compartida, en la que también luce al lado de su madre y su hija.

Y para mostrar a sus más de 151 millones de seguidores en la red, la publicación se trata de algunos tratamientos de belleza que las tres generaciones se han hecho en un salón de belleza; así como la convivencia con el ser que le dio la vida y a quien ella dio vida, que es su hija.

Por otro lado, 'la Diva del Bronx', expresó su amor y agradecimiento a su madre con un emotivo mensaje, luego de haber sido invitada al VAX Live y poder cantar con su mamá el tema "Sweet Caroline":

"What an incredible and sweet moment to be singing live on stage in front of an audience at #VaxLive with my mother. Thank you @glblctzn for having me! Happy Mother’s Day!!! #SweetCaroline #SweetJennifer. I love my mommy", que en Español significa: Qué momento tan increíble y dulce estar cantando en vivo en el escenario frente a una audiencia en #VaxLive con mi madre. ¡Gracias @glblctzn por invitarme! ¡¡¡Feliz día de la madre!!! #SweetCarolin #SweetJennifer Amo a mi mami.

Por otro lado, no dejó pasar las oportunidad de agradecer a la señora Guadalupe, de ser parte de su éxito, pues según JLo, ella siempre la impulsó para soñar y lograr sus sueños; pues a sus 51 años, es una de las artistas más reconocidas internacionalmente, así como una exitosa actriz de cine.

It was my mom who instilled in us at a very young age that we could do anything. This was something that has really stayed with me. Being a mom is my greatest joy, and today I think about my mommy and all the moms out there. This is your day, and I hope you are surrounded by love, gratitude and appreciation…enjoy it! #HappyMothersDay #IGotItFromMyMama #MamaGlowsBest".



Lo que en Español significa: Fue mi mamá quien nos inculcó desde muy pequeños que podíamos hacer cualquier cosa. Esto fue algo que realmente se me quedó grabado. Ser mamá es mi mayor alegría, y hoy pienso en mi mamá y en todas las mamás que hay. Este es tu día, y espero que estés rodeada de amor, gratitud y aprecio… ¡disfrútalo! #HappyMothersDay #IGotItFromMyMama #MamaGlowsBest @JLoBeauty para una piel hermosa y radiante de 7 a 77 años. #JLOBEAUTY #BeautyHasNoExpirationDate Vídeo: @jasonbergh)".