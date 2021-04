Jennifer Lopez mueve sensualmente sus caderas en un bikini amarillo, presume esbelta silueta

Tras el escándalo generado hacer un par de semanas por la prensa norteamericana por el supuesto rompimiento sentimental entre la cantante Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, estos días, la "Diva del Bronx" luce más relajada que nunca mientras mueve sensualmente sus caderas con un diminuto bikini amarillo.

Jennifer Lopez se divierte como las verdaderas divas en playas del Caribe, mientras se encuentra desde hace dos meses, en medio del rodaje de su próxima película "Shotgun Wedding" (Boda a la fuerza) en República Dominicana.

Sin embargo, después de que al parecer, ha podido solucionar los problemas de amor con su pareja, el ex yanqui, hoy luce más relajada que nunca y por supuesto, presumiendo de su belleza y del cuerpazo que la también estrella de cine, posee.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok, que JLo, compartió hace tres días un momento de relax que tuvo junto a la piscina de la lujosa villa donde se está hospedando y aprovechó para presumir su esbelta figura y no sólo eso, sino que bailó a ritmo de música urbana, mientras escribió: "Sunday...".

Y es que "la Diva del Bronx" está tan relajada, que toma todo con tranquilidad y buen humor, pues hasta se dio el lujo de mover las caderas a ritmo de "Astronaut In The Ocean" de Masked Wolf y de la canción de DJ Khaled y Drake (su ex pareja), 'Popstar'.

Con esto, Jennifer Lopez demuestra que está más que contenta con su trabajo como estrella del cine Hollywoodense, pues al parecer, incluso, no le importa el escándalo generado en torno a su relación sentimental.

Incluso, se sabe que el pelotero de los Yankis, viajó hasta ls playas de República Dominicana para sorprender a la cantane la semana pasada.

El clip circula ya en las redes sociales y cientos de sitios han posteado el clip en el que JLo baila en bikini amarillo que la cantante también compartió en sus Instagram Stories de su cuenta oficial de Instagram.