Jennifer Lopez modela con glamoroso vestido verde; se confunde con la naturaleza

Luego de su viaje por el Mediterráneo con su novio, el actor Ben Affleck, al parecer la cantante Jennifer Lopez ya está de regreso en el continente americano y recientemente modeló con glamoroso vestido verde; con el que se confunde con la naturaleza.

Fue el pasado viernes 6 de agosto, que la neoyorquina volvió a conquistar a sus casi 170 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, al lucir un glamoroso vestido de un delicado encaje confeccionado en tono verde lima.

El atuendo un tanto conservador pero elegante, lo complementó Jennifer Lopez con unas escotadas zapatillas de tacón de aguja y pulsera del mismo tono. Esta vez, la también empresaria no enseño ni uno solo de sus atributos, tras lucir un modelo muy recatado.

La 'Diva del Bronx', modeló con el tema "Young At Heart" del cantante estadounidense Frank Sinatra, entre las escaleras ubicadas entre un inmenso jardín, que parece ser el de la residencia de Jennifer López; entre tanto, la música no pudo estar más a doc, con el clip que al momento, tiene millones de reproducciones.

En la descripción de su última publicación en su cuenta de Instagram, JLo etiquetó a quienes hicieron posible su imagen, entre ellos, a @chrisappleton1, @marielhaenn, @robzangardi y @maryphillips, con su expresión de "Hannahhuynh" y no sin antes, colocar un hada vestida de verde.

Jennifer Lopez es una de las artistas completas, más queridas del mundo, y con cada publicación que hace en sus redes sociales, siempre es bien aceptada, pues al momento, el post de hace unos días, tiene 1.765.300 millones de corazones rojos.

Por otro lado, la también actriz de cine, ha logrado arrancar suspiros y hacer que a su audiencia virtual le salga el lado poético, que ha recibido también más de 20,200 comentarios; algo fuera de lo común... pues muchos famosos, apenas llegan a los 20 mil likes, cuando ésta es la cantidad de mensajes que recibe JLo.

"This is Your top photo!!!" (Ésa es tu mejor foto), "LOOK AT YOU GORGEOUS" (MÍRATE, ¡PRECIOSA!), "This Style Is Everything" (Este estilo lo es todo), "You’re so beautiful mamaaa!!!" (¡¡¡Eres tan hermosa mamá!!!), son apenas una pequeña parte de los miles de comentarios recibidos en el post de Jennifer Lopez.

