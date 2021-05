Jennifer Lopez lució figura curvilínea entre transparencias en entrega de premios

La presencia de la cantante de talla internacional Jennifer Lopez en el medio del espectáculo estadounidense, no podría ser más oportuna, al figurar como una de las artistas más exitosas en importantes eventos como las diversas entregas de premios y sus obligadas alformbras rojas en las que luce figura curvilínea sin escatimar entre transparencias y brillos.

Pues entre otros tantos lugares, es donde la neoyorquina, muestra el glamour con el que el público está acostumbrado a verla, así como y la seguridad que le brindan su delineada figura física y belleza, a sus ahora 51 años, no sin antes de poner por delante sus atrevidos outfits.

Y entre tantos eventos fue durante el 2015, que JLo enamoró a los presentes de los American Music Awards 2015 con sus sutiles transparencias y acostumbrados brillos cuando vistió una serie de atrevidos vestidos creados por el diseñador Charbel Zoe, entre los que destaca un outfit transparente y con algunos brillos incrustados sobre un delicado encaje colocado estratégicamente para tapar los encantos de Jennifer y sus partes más privadas.

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

"En color plata y con más transparencias que brillos, este look de Jennifer Lopez también corrió a cargo de Charbel Zoe. Muy J.Lo, también", se lee en la descripción de la postal de una publicación sobre tendencias de moda, que se encargó de reunir los 10 vestidos y outfits que Jennifer utilizó esa gloriosa noche.

Por su parte, una de sus más fervientes admiradoras, quien se ha encargado no una, sino varias veces de postear una instantánea en la que JLo aparece en pleno escenario mostrando libremente sus curvas al traer puesto el modelito, ha escrito en su perfil de Instagram, no sin antes culparse de hacerlo tantas veces sin poder evitarlo:

"I think I post about this dress way too often lmao, but i’m just too obsessed sorry not sorry" (Creo que publico sobre este vestido demasiado a menudo lmao, pero estoy demasiado obsesionado, lo siento, no lo siento.

Lee también: Jennifer Lopez de corsé blanco, la elegancia en todo su esplendor

@jloregina es el perfil de Instagram que ha enloquecido por el outfit que utilizó Jennifer Lopez demostrando que es una de las estrellas con mejor cuerpo de la música latina, a televisión y el cine. Por lo que la también llamada 'Diva del Bronx', ha recibido decenas de comentarios a través de esta publicación.

"As u should" (Como deberías), "Hehe ! This dress made history" (Jejeje Este vestido hizo historia), "Well why doesn’t she just go on out naked? Is there any modesty left in this world?...." (Bueno, ¿por qué no sale desnuda? ¿Queda algo de pudor en este mundo?....) o "Mi lengua carece de toda esta belleza", dijo un fan persa, entre algunos otros comentarios.

"She makes that dress look amazing" (Ella hace que ese vestido se vea increíble), "Ideal para ese cuerpo de reina". A la par de los mensajes, son un total de 35.964 fanáticos han reaccionado con un 'Me gusta'. La publicación también guarda 281 comentarios más.