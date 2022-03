Jennifer Lopez luce oblicuos y piel de porcelana con glamoroso conjunto de encaje

Tras haber engalanado con su belleza en el último desfile de la firma italiana Dolce & Gabbana en Venecia, la cantante Jennifer Lopez ¡está imparable! y así fue como lució sus oblicuos y piel de porcelana con glamoroso conjunto de encaje tras modelar para la misma firma.

Fue el pasado 14 de marzo, que la neoyorquina utilizó su cuenta de Instagram en la que la siguen más de 198 millones para gritar al mundo su sensualidad, su empoderamiento femenino y de lo que está hecha, pues a sus 52, se ve que los años pasan por ella y es de las estrellas que con su belleza, confirma que la edad es sólo un número.

Jennifer Lopez dejó de lado los cuellos altos, mangas largas, botas de piel, arropadoras prendas de cuero y los outfits de la temporada otoño-invierno, para seducir con una serie de postales en las que luce un conjunto de lencería de encaje que acompañó con algunos accesorios de D&G, luciendo esplendorosa.

Pero esta vez, la novia de Ben Affleck no lució sola y se hizo acompañar del modelo británico David Gandy, reconocido a nivel mundial tras su colaboración en campañas de firmas como Hugo Boss, Carolina Herrera, Massimo Dutti y en especial, ha trabajado para los diseñadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gabanna; lo que lo hace convertirse en toda una leyenda en el universo del modelaje.

La colaboración de JLo, en esta ocasión, se debió a una campaña para promocionar la última colección de lentes de D&G. No obsante, la también actriz de la cinta romántica "Marry Me" (2022), se valió de su belleza y se mostró al mundo como toda una diosa derrochando su belleza.

"@dolcegabbana @mertalas @macpiggott @davidgandy_official #DGDNA #DolceGabbana", escribió 'la Diva del Bronx' en su post de inicios de esta semana y por supuesto, con su serie de postales, no ha hecho más que maravillar a sus millones de followers quienes se han pronunciado con un corazón rojo que al momento suman 1.922.832 y casi 15 comentarios.

"QUEEEEEEEN!!!!!!!", "This stopped me in my tracks, Reina!" (¡Esto me detuvo en seco, Reina!), "Hot Mama!! Love it" (¡¡Mamá caliente!! Me encanta), "Beautiful times a trillión." (Hermosos tiempos un trillón), son algunos comentarios que se leen.

Con dicha publicación, la neoyorquina de 52 años sigue cautivando a su público de todas las plataformas digitales y en todo el mundo con su belleza y sensualidad.

