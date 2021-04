Jennifer Lopez luce figura con ajustado bañador blanco y no convence

Sin duda, la cantante Jennifer Lopez es una de las figuras más asediadas del medio artístico latino; pues la exquisita figura que posee, la ha colocado como una de las favoritas del público estadounidense y en general, a nivel América. Sin embargo, y pese a que es una de las celebridades mejor vestidas en todo momento, hubo uno en el que no convenció con su figura.

Se trata de una postal en la que Jennifer Lopez aparece en un camastro tomando el sol en alguna playa del mundo, posiblemente en República Dominicana, donde se encuentra grabando su película "Shotgun Wedding" (Casamiento a la fuerza), junto a Josh Duhamel.

En dicha fotografía, JLo, conocida como la Diva del Bronx, luce abdomen plano, con un mini bikini color banco; no obstante, el busto no le luce como debería con ese sostén strapless (sin tirantes) que utilizó para lucir cuerpazo en la playa, pues más bien, se ve aplastado y fuera de lugar; opacando la figura que la ex novia de Alex Rodríguez tiene-.

Y tan es así, que la fanpage bajo el perfil de @instafamouspictures que fue la que compartió la instantánea, no tiene ningún comentario sobre Jennifer Lopez, pues posiblemente lo les haya gustado la postal de la también actriz de cine, o tal vez no se hayan visto la postal entre las publicaciones que etiquetan a la intérprete de "On the floor" (2011).

Y es que, podría resultar sorprendente verla posando de esa forma con ese bra tan ajustado, debido que la famosa de 51 años, siempre ha lucido espectacular con cualquier outfit que eliga vestir para cualquier ocasión, llámese entrega de premios y por supuesto, la obligada alfombra roja, conciertos, vídeos, películas o cualquier producción que realice.

Cabe señalar, que la musculatura luce, es producto de sus horas de ejercicio en el gym, el baile y por supuesto, la disciplina que tiene en su alimentación para lucir como toda una diva; pues no por nada, el ex pelotero de los Yanquis, quería formar una vida con la actriz después de firmar el acta de matrimonio que, primero por la pandemia y luego por su supuesta infidelidad, no se concretó.

Lo que sí es un hecho, es que la piel que luce la neoyorquina de 51 años, es perfecta; pues hay que recordar, que JLo, tiene una línea de skin care (cuidado de la piel) y que se puede ver en uno de sus perfiles de Instagram bajo el perfil de @jlobeauty en el que se pueden encontrar productos para mantener una piel radiante.

Mientras tanto, también puedes deleitarte viendo a JLo, guapísima, con melena alborotada y con un casual atuendo también de color blanco, con el que luce cuerpazo y un look muy chic, degustando una taza de café.