Jennifer Lopez impone moda con falda de pronunciada abertura y botas largas

La cantante de talla internacional Jennifer Lopez dejó a un lado los outfits otoñales y este jueves impuso su moda al posar para la cámara con top de tirantes, falda larga de pronunciada abertura en un sutil tono plateado y botas largas rosadas con terminación en punta.

El outfit plateado que le neoyorquina utilizó la mañana de este jueves para una nueva sesión fotográfica con la que ha estelarizado una explosión de energía, dejó ya a millones de seguidores, con la boca abierta y el ojo cuadrado.

JLo utilizó su cuenta oficial de Instagram en la que tiene un poco más de 181 millones se seguidores alrededor del planeta tierra para dar cuenta de su más nuevo trabajo ante las cámaras. Y por si fuera poco, la novia de Ben Affleck lució un outfit con el que a sus 52 años, sigue luciendo encantadora.

Instalada en un salón de videojuegos lleno de luces y colores brillantes como los de un salón ochentero, con consolas clásicas de juegos, fue que la neoyorquina deslumbró con su belleza y cuerpazo que mostró a la par de su outfit que además parece un poco futurista por aquello de los brillos en tono plata.

"Real big boot boot energy #JLoJenniferLopez #BTS @dsw Foto: @lacarba" (Energía de arranque realmente grande), escribió la también actriz de cine, tras figurar como la notable estrella que siempre ha sido ante su público virtual y presencial.

Jennifer Lopez atribuyó la explosión de energía al tema "Big Energy" (Gran Energía) de la rapera estadounidense Mulatto que estrenó este 2021. Todo esto, sin dejar de lado el cuerpazo que la también actriz de cine lució a la par de su cabellera larga, lacia y rubia que esta vez lució suelta.

'La Diva del Bronx', que no por nada se le llama así, también lució piernas perfectas así con una sutil bronceado y el cuerpo que muchas mujeres quisieran tener con menor edad. Y las reacciones no se han hecho esperar: "Yassssss! Love it", escribió la cuenta de DWS (una de las firmas que JLo representa).

Al momento, han reaccionado más de 460 mil seguidores y entre corazones rojos y piropos, se pueden leer alrededor de 6 mil comentarios.

