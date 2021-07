Jennifer Lopez enamora con sugerentes pasos de baile para Cambia el Paso

Luego del éxito que ha resultado ser "Cambia el Paso", la cantante Jennifer Lopez está más contenta que nunca y por ello, no para de mostrar lo que fue la preparación que tuvo que llevar a cabo para reflejar lo que hoy se ve en el vídeo... claro, mientras lucía cuerpazo y enamoraba con los sugerentes pasos de baile a sus seguidores.

Y es que, luego de ver tan seductora a Jennifer Lopez en "Cambia el Paso", los fans podrían no imaginarse por todo lo que tiene que pasar la estrella de la música latina para lograr un resultado perfecto, como al que está acostumbrada en todos sus proyectos.

Como lo ha venido haciendo desde el primer momento de su idea de trabajar al lado del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, Jennifer Lopez, JLo utilizó su cuenta oficial de Instagram, para contar lo que tuvo que hacer antes de la grabación del vídeo, tanto que tuvo que ensayar los seductores pasos de baile acostada en la alfombra de su estudio de grabación; así lo escribió:

"We rehearse anytime, anywjere…I had to work in the recording studio that night, but had the video shoot the next day, so I had @sienna.lalau meet me there and we moved some couches around and did it right on the rug…LOL… People sometimes think I’m crazy but I wanted it to be perfect the next day for the video shoot!! Hope you’re enjoying the #CambiaElPaso video!! #WeDoWhatWeGottaDoWhereverWeGottaDoIt".

Ensayamos en cualquier momento, en cualquier lugar... Tuve que trabajar en el estudio de grabación esa noche, pero hice el video al día siguiente, así que tuve a @sienna.lalau para que se reuniera conmigo allí y movimos algunos sofás y lo hicimos bien sobre la alfombra... LOL… ¡¡La gente a veces piensa que estoy loca pero quería que fuera perfecto al día siguiente para la filmación del video!! ¡¡Espero que estés disfrutando el video de #CambiaElPaso!! #WeDoWhatWeGottaDoWherever weGottaDoIt.

Situación que sus colegas, equipo de producción y otras famosas como la regiomontana Yanet García, quien ha escrito: "FIRE", han reaccionado emocionados: "YASSS!! That foot, Tap split!! HERE FOR IT!!!" (¡¡YASSS !! ¡¡Ese pie, Tap dividido !! AQUÍ PARA ELLO !!!).

Y su entrenadora de baile reaccionó en total apoyo a la 'Diva del Bronx': "Anyplace, Anytime " (Cualquier lugar, a cualquier hora). Scott Evans expresó: "Don’t nobody think you crazy for THIS REHEARSAL… shooooooo lol" (Nadie piensa que estás loca por ESTE ENSAYO ... shooooooo lol).

Tras verla bailar con tal entrega y con toda la actitud, la estrella de 51 años, se ha llevado los aplausos más calurosos de sus fanáticos y otros famosos que siguen su carrera artística. Al momento, el clip ha logrado 723,428 corazones rojos y más de 7 mil comentarios de apoyo.

