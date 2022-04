Jennifer Lopez deslumbra con su visita en el centro Sephora de Beverly Hills

Como la gran empresaria que es la actriz y cantante Jennifer Lopez, la mañana de este viernes sorprendió al personal de una tienda de Sephora en Berverly Hills, Estados Unidos; pues llegó empoderada con un traje sastre color azul agua que combinó con una blusa rosada.

La visita de JLo fue una gran sorpresa para el personal que trabaja en la tienda, entre asesores de belleza, gerente y demás, 'la Diva del Bronx' se mostró agradecida con los mismos gracias al empeño en su trabajo y por apoyar los productos de la línea de skincare (cuidado de la piel) de la línea JLoBeauty de la también cantante.

Claro, no sin antes apantallar con el glamour y su empoderamiento como una de las artistas más queridas del mundo gracias a su belleza, carisma, talento y por su puesto, su cuerpazo a sus 52 años, así como una tersa piel de porcelana que muy a menudo presume desde sus redes sociales.

Y la mañana de este viernes, la neoyorquina compartió un par de vídeos en los que se le ve en dicha tienda de Shephora luciendo el outfit de falda y chaqueta azul agua con detalles rosados y una blusa con corbata en versión moño del mismo tono. La cereza del pastel en el atuendo, fueron un par de zapatillas blancas de pulsera que terminan en pico pero de plataforma y tacón de aguja; ideal para la primavera.

"#HappyFriyay! Had a quick lil surprise pop-in at the @Sephora store in Beverly Hills this morning! It was so great meeting the Beauty Advisors and store manager… thank you for being so amazing and supporting @JLoBeauty every day! #Sephora #JLoBeauty #SephoraSpringSavings #VideoComingSoon Photo @chrisvilla", escribió la novia de Ben Affleck como descripción de su primer publicación en su cuenta de Instagram.

Que se traduce al Español como: #FelizViernes! ¡Tuve una pequeña sorpresa en la tienda @Sephora en Beverly Hills esta mañana! Fue genial conocer a las asesoras de belleza y al gerente de la tienda... ¡gracias por ser tan increíbles y apoyar a @JLoBeauty todos los días! #Sephora #JLoBeauty #SephoraSpringSavings #VideoComingSoon Foto: @chrisvilla.

Por supuesto, el personal de dicha tienda nunca pensó ver en persona a Jennifer Lopez, la estrella que todo mundo querría conocer y no perdieron la oportunidad de tomarse las fotos del recuerdo personalizadas y las del equipo completo de la tienda con la artista.

Una segunda publicación, sería en la que Jennifer Lopez se preparaba con su skincare y dirigiéndose a dicho lugar: "Sneak a peek behind the scenes when I popped into the @Sephora Beverly Hills store this morning!! @JLoBeauty #Sephora #SephoraSpringSavings #HappyFriyay Video: @chrisvilla" (¡Eche un vistazo detrás de escena cuando entré en la tienda @Sephora Beverly Hills esta mañana! @JLoBeauty #Sephora #SephoraSpringSavings #HappyFriyay Video: @chrisvilla).

Jennifer Lopez enamoró a sus casi 200 millones de seguidores en Instagram, como es de costumbre. Y por supuesto se llevó cientos de miles de comentarios y millones de corazones rojos.

