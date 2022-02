Jennifer Lopez derrocha elegancia en portada de revista ante estreno de Marry Me

Tal parece que este 2022 viene cargado de éxitos para la cantante Jennifer Lopez, y es que, una de sus más recientes colaboraciones fue con la revista "People", para la que protagonizó portada y aparece derrochando elegancia, ante el próximo estreno de su prometedora cinta, la comedia romántica "Marry Me".

Este 1° de febrero, la también estrella de cine, compartió una publicación en la que se le ve posando con un vaporoso vestido estampado en flores de fondo blanco, de escote corazón y mangas bombachas con el que derrochó más que elegancia; pues a sus 52 años, Jennifer Lopez se ha convertido en una gurú de la moda y la belleza entre las estrellas latinas.

"@People The Love Issue #MarryMeMovie @MarryMeMovie Photo: @abdmstudio" (@People. El tema del amor #MarryMeMovie @MarryMeMovie Foto: @abdmstudio), escribió la novia del actor Ben Affleck en la descripción de su publicación de este martes dejando colgado un corazón blanco y una mariposa monarca.

Y de acuerdo a la prestigiada publicación estadounidense, Jennifer Lopez está pasando por uno de sus mejores momentos, y no podría estar más agradecida con la vida, gracias al estreno de su próxima cinta "Marry Me" que además de ella, será protagonizada por Maluma y Owen Wilson que está próxima a estrenarse en las salas de cine de Estados Unidos el 11 de febrero.

Y en lo que respecta a su entorno familiar, sus hijos, los gemelos Max y Emme, son felices y están muy saludables, lo que deja a JLo muy tranquila entre tantos compromisos de trabajo. Y qué decir que su relación Ben Affleck, pues todo parece indicar que su decisión de retomar su noviazgo con el actor después de 17 años, va viento en popa, pues la 'Diva del Bronx' ha dicho a People que "nunca ha estado mejor".

Aunque por otro lado y ante un nuevo año en el que la también cantante ha apostado por el éxito en el cine y la música así como en el escenario de la moda y el skincare (cuidado de la piel) con su línea de cuidado JLo Beauty, también dijo a la revista: "Es solo que todos estamos en un momento muy hermoso".

La edición de febrero de la revista "People" dedicada al amor y a la amistad, saldrá a la venta el próximo este viernes 4 de febrero. La foto de la portada fue responsabilidad del estudio cuyo perfil en Instagram @abdmstudio.

Por su parte, ha sido la propia Jennifer Lopez, quien ha compartido la publicación en su cuenta de Instagram con una gran aceptación -como siempre-, pues a siete horas de haberla publicado ya tiene 509.225 reacciones y casi 4 mil comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!