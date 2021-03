Jennifer Lopez ¡derrite a followers con su foto más sensual!

La cantante Jennifer Lopez le dice adiós al gélido invierno 2020-2021, y tras presumir su perfecta figura física, aprovechó una sensual pose para dar banderazo a la primavera que ¡está a la vuelta de la esquina!; en una serie de fotografías y un vídeo, con los que también da la bienvenida a su nueva colección de sandalias.

It’s officially sandal season and the new spring #JLOJenniferLopez collection has arrived at @DSW! #linkinbio for more. Fotography: @richardburbridge (¡Es oficialmente temporada de sandalias y la nueva colección de primavera #JLOJenniferLopez ha llegado a @DSW! #linkinbio para más. Fotografía: @richardburbridge), escribió Jennifer Lopez en una de sus últimas fotografías de su cuenta oficial de Instagram.

Con un singular modelito en color negro y un par de escotadas zapatillas del mismo diseño, Jennifer Lopez -estrella de Hollywood-, derritió a sus llamados followers (seguidores) al lucir un mini vestido de licra y con cortes por todos los lados de la blusa que terminan en sexies triángulos.

La pose elegida por la llamada "Diva del Bronx", por supuesto, tuvo mucho que ver para tener como resultado esa fotografía bien lograda con la que sin duda literalmente inundó de cientos de miles de like a Instagram. Y cabe resaltar que tras lucir sus torneadas piernas, logró su cometido de enseñar sus escotadas sandalias color negro con brillos en tono plata.

La ex esposa del tambien cantante de salsa Marc Anthony, se aprovechó de su fama para promocionar su nueva colección de sandalias, que dijo, se puede encontrar en la cuenta oficial de Instagram de @DSW, desde donde se podrán adquirir los pares que más les gusten a sus millones de fanáticos, sobre todo, las del gremio femenino.

Y fue precisamente el sitio DSW que reaccionó a la sensual fotografía de JLo, expresando: "Yasssss Queen! #fierce" (¡Yasssss, reina! #intenso). Pero la que también reaccionó a la sensualidad de la prometida de Álex Rodríguez, fue la modelo mexicana Yanet García, con un cuarteto de llamas, así como el experto en el cuidado de las uñas, Tom Bachik Nails.

Por su parte, el famoso diseñador de modas Charbel Zoe, también llenó de atributos a la interprete de "On the floor" ( 2011): "Flawless outstanding eccentric lovely beauty" (Impecable excepcional excéntrica belleza encantadora).

Una de las tres publicaciones compartidas por la protagonista de "Estafadoras de Wall Street por accidente" (2019), ha logrado reunir las reacciones un millón 242,103 de seguidores y un total de 9,039 comentarios.