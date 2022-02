Jennifer Lopez demuestra el sabor latino tras bailar con escotado body

Tras su recién estrenada cinta "Marry Me" (Cásate Conmigo), la cantante Jennifer Lopez no podría estar más contenta y así fue como demostró su felicidad y el gusto por el 'mover el esqueleto' protagonizando el sabor latino que lleva en las venas, tras bailar con escotado body en el escenario.

A una semana de que las salas de cine de Estados Unidos reservaran un lugar en su cartelera para "Marry Me", JLo, no ha dejado de compartir los momentos más importantes del filme a través de sus redes sociales; aunque por otro lado ha dado rienda suelta al baile y así fue como lució el fin de semana.

Todo parece indicar que 'la Diva del Bronx', ha sacado del baúl de los recuerdos uno de sus conciertos, pero lo cierto es que la también actriz de cine ha dejado pasmados a sus más de 195 millones de seguidores en Instagram, tras demostrar que el baile es lo suyo.

Lee también: Debut 'regular' en cines de EEUU para la película de Jennifer Lopez y Maluma

La novia del actor estadounidense Ben Affleck subió al escenario y brilló con un body color piel muy escotado que dejó ver su retaguardia al natural, con incrustaciones de estampado en negro tipo craquelado y unas botas negras arriba de la rodilla; outfit con el que nuevamente sorprendió a su gran número de seguidores, pues casi hace estallar Instagram con tal número de reproducciones y 'Me gusta'.

"Es sábado y el cuerpo lo sabe" escribió Jennifer Lopez en su perfil personal es sábado pasado tras protagonizar dicho baile con el sabor latino a flor de piel. Su cabellera rubia y ondulada, así como el maquillaje que suele lucir, la hicieron ver como la reina de la noche.

Lee también: Jennifer Lopez, sorprendida por romántico regalo de Ben Affleck tras estreno de Marry Me

Y es que, a sus 52 años, la actriz y cantante, demuestra que cada vez tiene más poderío para brillar tanto en la escena musical como en el cine. Por lo que no tardó nada en llamar la atención de sus millones de followers así como recibir miles de mensajes a través de su publicación.

A ritmo de los timbales, y de las trompetas, Jennifer Lopez se lució junto a su séquito de bailarinas que tienen la misma energía en el escenario que la cantante para dejar todo arriba de éste. "¡Eso es todo!", "Simplemente espectacular", "Brutal", "Toda una diosa", "Eres la más hermosa del mundo", son algunos de los casi 20 mil comentarios que se pueden leer en la publicación.

Pero no han parado de llegar, otros más se leen: "Eres única", "¿Cómo puedo agradecerte?", a la par de 2,208,755 millones de corazones rojos que ha logrado recoger la artista de raíces latinas con más fama de Estados Unidos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!