Jennifer Lopez de corsé blanco, la elegancia en todo su esplendor

La cantante de talla internacional Jennifer Lopez, siempre se ha caracterizado por ser una de las estrellas de la música y el cine más glamorosas; y así lo demostró en una postal en la que aparece posando con un corsé blanco e irradiando elegancia en su máximo esplendor.

Sencilla pero sofisticada y con un toque elengancia, así lució Jennifer Lopez en una foto que circula en redes sociales, de las tantas fanpages (página de fans) creadas por fanátic@s que siguen a 'la Diva del Bronx' que ha brillado en los escenarios más importantes de la música.

La también estrella de cine, lució seductora con su cabellera rubia y moleada que cae sutilmente sobre sus hombros descubiertos por el corsé strapless con varillas que esta vez eligió JLo para lucirse ante el lente de la cámara.

El complemento del sofisticado outfit -además del maquillaje natural en tonos marrones-, fue una falda color blanco y recta con el mismo diseño de varillas que se hacen notar enfundadas en la misma tela blanca con la que Jennifer Lopez, luce impecable.

La estrella de la música latina de origen estadounidense con raíces puertorriqueñas, ha lucido tantos outfits como le ha sido posible, pues su carrera lo requiere debido al nivel de estrella que es y fuera de los escenarios, Jennifer Lopez busca lucir radiante pero discreta y cómoda.

Ya que los brillos, pronunciados escotes y transparencias, los deja para los escenarios y alformas rojas a las que la ex de Alex Rodríguez, está acostumbrada a asistir -incluso, en pandemia generada por el Covid-19-.

No obstante, su particular belleza y el cuerpazo que posee a sus 51 años de edad, no son producto de la causalidad, sino de su dedicación por verse cada día mejor. Algo que caracteriza a Jennifer Lopez, es su particular estilo de vestir; además de verla en leggins y sudaderas, ¿quién no recuerda a JLo con sus clásicas arracadas y cola de caballo?

Es una de sus características de personalidad que la neoyorquina tiene más arraigadas. Sin emabargo, en la siguiente postal, luce diferente pero muy femenina y como la mujer empoderada que es, que con su sola presencia, impone la moda donde quiera que va.

"Absolutely stunning profile, send me your photos for shoutout" (Perfil absolutamente impresionante, envíame tus fotos para gritar), se lee en un comentario de la postal compartida por la cuenta de @jlover_28.