Jennifer Lopez da paso al verano con oblicuos perfectos mientras prepara sorpresa

Una de las famosas más envidiadas de las redes sociales es sin duda, la cantante Jennifer Lopez, quien no para de compartir su trabajo de más de dos décadas; y recientemente, tras mostrar oblicuos perfectos y glúteos de diez este verano, ha vuelto a presumir de qué está hecha mientras ¡prepara sorpresa!

Sí, luego de tantos éxitos que ha cosechado gracias a su música y a sus dotes histriónicos en cine, Jennifer López estaría anunciando con esta recopilación de temas más icónicos resumidos en un sólo vídeo, nuevas sorpresas para sus fanáticos de todo el mundo.

Motivo suficiente por el que 'la Diva del Bronx' utilizó sus redes sociales y en Twitter e Instagram, y ya dio cuenta del clip que está causando sensación en las mismas. Y es que, ¿quién de sus fanáticos podría pasar desapercibido este guiño que JLo les hace presumiendo su belleza?

Tanta belleza resumida en un clip

Pues la novia del actor estadounidense Ben Affleck, reunió en un sólo vídeo de un minuto de duración, imágenes de vídeos de temas como "Live It Up" (2013) en colaboración con el cantante Pitbull, con 278.832.496 visualizaciones desde el 17 mayo de 2013 en el que luce sus labios y las uñas de color amarillo, un escotado body gris oscuro que deja muy poco a la imaginación y resalta su exquisita figura, así como un outfit en negro-plateado de leggings traslúcidos con top y una prenda tipo capa con al que se columpia desde las alturas.

Y a la par de estas imágenes de verano, JLo dio paso a la temporada más hot del año, mientras escribió en su su perfil de Twitter: "#SummerOfBooty @JLoBeauty #SomethingIsComing" (#VeranoDeBotín @JLoBelleza #AlgoViene).

Sin embargo, todo parece indicar que Jennifer Lopez estaría haciendo un tributo a su colega, la sueca Zara Larsson de 24 años, quien a finales del 2016 cobró fama por el vídeo de su tema "I Would Like", que desde ese año, ha logrado ya un total de 47.887.355 visualizaciones en YouTube.

Y es que Jennifer Lopez ya ha lucido su voz entonado el tema que que podría ser el próximo éxito de su carrera; claro, a la par de mostrar que su cuerpo no es cosa de la casualidad y que a sus casi 53 años, todavía lo puede lucir con orgullo tras cada éxito que cosecha en la web.

Y tras su publicación en Twitter vislumbrando su nuevo trabajo en la música, ya hay quien ha dicho: "I didn't know that there were so many versions of this song that Zara Larsson had a hit with 2016" (No sabía que había tantas versiones de esta canción con la que Zara Larsson tuvo éxito en 2016).

Otros más, han destacado la envidiable figura que la cantante presume en las imágenes rápidas del clip; pero al momento, JLo ha logrado 5.568 'Me gusta', 576 Retweets y 148 Tweets citados, así como 66.5 mil reproducciones desde la tarde del pasado martes.

