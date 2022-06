Jennifer Lopez da cátedra de elegancia con bañador negro y zapatillas

Tras llevar el gusto por la moda en las venas, y de sugerir una tercia de vestidos ideales para lucir durante el verano, la cantante Jennifer Lopez dio cátedra de elegancia -como sólo ella sabe hacerlo-, con bañador negro y zapatillas escotadas que dejado boquiabierta a más de un@.

Todo se debe a una nueva sesión de fotografías, pero sin duda, 'la Diva del Bronx', ha arrasado en vistas y números likes ('Me gusta'), luego de mostrar el cuerpo de diosa que posee a sus 52 años de edad, y unos oblicuos ¡de infarto!

Y por si fuera poco, unas piernas súper torneadas y sin imperfección alguna que ha hecho sudar a sus más de 210 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Jennifer Lopez enamoró a su audiencia virtual con un par de fotos y un vídeo en el que se le ve modelando mientras luce el diminuto bañador de dos piezas y una bata abierta negra con detalles beige, verde seco y naranja.

Por lo que la novia de Ben Affleck no ha hecho más de arrancar suspiros y sacar al poeta que más de uno tenía muy escondido, luego de que ha rebasado los 43,200 comentarios y mínimamente, 3 millones 714,833 corazones rojos que ha recibido a un día de su publicación.

"Summer mode: activated. #BehindTheScenes #linkinbio" (Modo verano: activado. #Detrás de escena #linkinbio), escribió la protagonista de la romántica cinta "Marry Me" (2022) con Maluma y Owen Wilson, con lo que también ha activado el latido de los corazones de sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

"¿Cómo puede estar así de impresionante", "Eres una diosa", "Wowwww... ¡increíble!", "Me has dejado sin palabras", "¡Y tiene más de 50!", "Es el resultado de mucho trabajo y constancia", son algunos comentarios que denotan la total admiración por la también actriz de cine.

O "Me encanta la túnica que lleva", "Ojalá llegar así a su edad...", "No se puede ser más sexi", "Envidia máximaaaaaa", "Es la reina y punto", "Amo su pelo" o "La perfección de pies a cabeza". Pues con su belleza cuerpazo a sus 52 años de edad, JLo ha abarrotado las redes sociales, además de su talento y carisma.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!