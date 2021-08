Jennifer Lopez confirma su belleza con auténtico outfit amarillo neón

Luego de su regreso por el Mediterráneo junto a su nuevo amor Ben Affleck, la multifacética estrella de la música y el cine Jennifer Lopez, ha vuelto a cautivar a sus fanáticos con el mundo de la moda y al posar con un auténtico outfit en tono amarillo neón, la neoyorquina confirma su belleza.

Recatada -como niña buena- pero al mismo tiempo, con un look interesante, fue con el que lució Jennifer Lopez su belleza sin escatimar. La tercia de postales que compartió a través de su cuenta de Instagram, demuestran que la también empresaria no pierde el tiempo y siempre está trabajando en su imagen.

No es la primera vez que JLo luce cuerpazo modelando prendas de color amarillo o verde -como lo ha hecho últimamente-, sin embargo, el outfit color neón, ha dejado con la boca abierta a muchos de sus seguidores, que dicho sea de paso, ascienden a más de 173 millones en Instagram, posicionándose como una de las artistas más vistas en redes sociales alrededor del mundo.

En esta ocasión, y antes de volver a trabajar para Coach, modelando uno de sus últimos bolsos de mano, la también actriz de la cinta "Jefa por Accidente" (2018) lució lo que parece ser un jumpsuit o vestido pegado al cuerpo que delinea sus curvas a la perfección además de estar confeccionado con un pronunciado escote con el que deja ver parte de su envidiado abdomen.

"My favorite color is neon anything. Did a fun lil thing for @Sephora and @JLoBeauty coming soon, @chrisappleton1 @robzangardi @marielhaenn @maryphillips @tombachik" (Mi color favorito es el neón. Hice algo divertido para @Sephora y @JLoBeauty próximamente, @ chrisappleton1 @robzangardi @marielhaenn @maryphillips @tombachik).

Cabello liso con una media coleta, sutil maquillaje y uñas color uva, fueron los ingredientes adicionales de este buen taco de ojo que se han echado sus colegas, amigos y los fanáticos de la intérprete de "Cambia el Paso" (2021).

No por nada, la modelo de Sephora y de su propia línea de skincare (cuidado de la piel) JLo Beauty, ha logrado impactar con su belleza a sus fanáticos. Por tanto, se leen comentarios como: "The second photo! Those cheekbones" (¡La segunda foto! Esos pómulos) o "Oh hi beauty. Love u" (Hola belleza. Te amo).

Desde hace una semana de publicada la tercia de postales con el sutil atuendo en amarillo neón, JLo ha logrado impactar a por lo menos 3.055.867 de seguidores y se pueden leer alrededor de 22 comentarios.

