Jennifer Lopez confía demasiado en su belleza luciendo bikini amarillo

En su reciente viaje a Capri, Italia, la cantante Jennifer Lopez ha dejado con la baba caída a sus millones de fanáticos, pues la sensualidad y entereza que irradia a sus recién 52 años cumplidos, son parte de su personalidad que la hacen confiar demasiado en su belleza y, por eso se mostró al mundo entero una vez más con un diminuto bikini amarillo.

Claro, además de seguir enamorando a su antiguo amor y con retomó su relación que dejó ¿inconclusa? hace casi veinte años, sí, el actor estadounidense Ben Affleck, uno de los galanes del medio artístico anglosajón más envidiados, ya que luego de toda una vida de haber puesto sus ojos en 'la Diva de Bronx', regresó a ella como si nada hubiera pasado en la mitad de su vida.

Y es que, luego de su retorno como pareja a 17 años, ambos se han mostrado cariñosos y gozando de su amor abierta y libremente, sin preocuparles ser captados por los cientos de paparazzis que los captan de forma infraganti donde sea que anden.

Pero en los últimos días, Jennifer Lopez ha vuelto a captar la atención de sus admiradores, que dicho sea de paso con más de 150 millones, sólo en su cuenta de Instagram, gracias a su siempre bien agradecida decisión de posar en bikini, como sólo ella sabe hacerlo.

Un micro bikini amarillo fue con el que esta vez, JLo dejó con la baba caída a cientos de miles de internautas y de usuarios de redes sociales, al lucir sus escultural figura de manera tan despreocupada y natural, con su cabello suelto, despeinado y unas gafas oscuras, mientras disfruta la puesta del sol desde un yate en el que pasa quizás, sus días más felices con su nuevo amor.

Y mientras describió el par de imágenes con un corazón amarillo y etiquetando a quien le tomó las instantáneas, "Foto: @lacarba", la intérprete de "Cambia el Paso" (2021), arrancó suspiros que se vieron reflejados en los más de 46,300 comentarios de su reciente publicación.

Y entre miles de fanáticos y cuentas de sitios de medios de comunicación como Entertainment Tonight y Facebook, aplaudieron la innegable belleza de Jennifer Lopez: "GOOD MORNING TO YOU AND ONLY YOU" (BUENOS DÍAS PARA USTED Y SOLO PARA USTED) y "Let's Get Loud for these pics please!" (Let's Get Loud for these pics please!), se lee respectivamente.

Al momento, un total de 5.429.118 de usuarios de Instagram, entre los que destacan más de 168 millones de seguidores, son los que le han regalado un corazón rojo a 'la Diva del Bronx'.

