Jennifer Lopez celebra sus 53, luciendo todo lo que tiene en exquisito body

En la celebración de sus 53 años de vida, la cantante de talla internacional Jennifer Lopez, no tuvo reparo y lució todo lo que tiene en exquisito body color negro; y es que la neoyorquina aprovechó su belleza y fama para ofrecer una nueva propuesta a sus seguidores, en medio de su luna de miel con Ben Affleck, luego de haberse casado hace una semana en Las Vegas, Nevada, EE.UU.

Pues la intérprete de "Cambia el Paso" (2021), lució toda su belleza en un vídeo de apenas unos segundos de duración, tras ofrecer una nueva línea de sus productos de cuidado de la piel JLo Beauty, que ha dejado pasmados a millones de sus followers a menos de dos horas de haberlo compartido en su cuenta de Instagram.

Jennifer Lynn Affleck, nombre que ha adquirido la también actriz de cine, tras contraer matrimonio con su colega y productor Ben Affleck, lució un exquisito body negro de pronunciados escotes, tras presumir una piel radiante, así como un maquillaje natural que la hizo verse con un cutis de porcelana, mientras se lee al pie de su publicación:

¡Belleza sinigual a sus 53!

"Le damos todo este cuidado y atención a la piel de nuestro rostro, pero a veces descuidamos el cuerpo. Para mí era importante crear una rutina de cuidado de la piel para el cuerpo para abordar sus necesidades específicas y únicas, ¡y comenzamos con el botín!".

Así mismo, aprovechó esta especial fecha en la que llega al escalón número 53 en su vida, y compartió la sorpresa que tiene reservada para sus seguidores en general, pero sobre todo los más fieles: "Hoy es mi cumpleaños y te estoy regalando una gota especial de #JLoBody FIRM + FLAUNT™ Targeted Booty Balm. ¡Dirígete a JLoBeauty.com para comprar el video de ciencia realmente sexy para tus mejores activos! #JLoBelleza Dirigida por: @jasonbergh Música de: @thegoldenfilter".

"The power JLo Beauty, no for body" (El poder de JLo Beauty, no para el cuerpo), se escucha decir a 'la Diva del Bronx', tras su clip. Por lo que varios famosos de la farándula mexicana e internacional, ya han reaccionado por por partida doble a la publicación de la afamada estrella de Hollywood.

La actriz colombiana Lorena Meritano o la venezolana Kimberly Dos Ramos, han reaccionado ante la belleza de JLo, así como la actriz griega Denia Agalianu; y otros comentarios de fans que se han agregado a la celebración de la cantante, se leen: "So exciting" (Tan emocionante), "So beautiful" (Qué hermosa), y la obligada felicitación este domingo: "Happy Birthday! (Feliz Cumpleaños).

A menos de dos horas de publicado su sensual vídeo, la ahora esposa de Ben Affleck, ha logrado reunir 371,011 corazones rojos y 5,374 comentarios de admiración de sus fanáticos.

