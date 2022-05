Jennifer Lopez brilla este mes de la madre con elegantes outfits que la empoderan

En la vislumbra del presente mes de mayo -mes de la madre-, la actriz y cantante Jennifer Lopez sigue brillando por lo alto con elegantes outfits que la empoderan; pues desde el sensual y atractivo color rojo hasta la sobria combinación del blanco y el gris, la neoyorquina los luce de ¡wow!

Durante la última semana de abril, Jennifer Lopez utilizó un atuendo que además de casual, la hizo lucir fantástica, pues la prometida de Ben Affleck, se lució frente a la cámara con un vestido rojo que resaltó su curvilínea figura y destacó su belleza a sus 52 años de edad.

JLo decidió esta vez, lucir media pierna tras utilizar un par de botas largas -arriba de la rodilla- que terminan en punta y con tacón de aguja; outfit con el que la también actriz de cine se alistaba para una noche de chicas.

Lee también: Documental sobre Jennifer Lopez abrirá el festival de cine de Tribeca

Outfit roji negro

Y para que no quede duda, fue la propia protagonista de la romántica cinta de Universal Pictures "Marry Me", que lo anunció al pie de la postal que al momento ha cobrado 1.397.995 de corazones rojos... Y es que, ¿Cómo no darle 'like' a un foto de Jennifer Lopez, sobre todo si denota tal impecabilidad y elegancia a la vez? Al momento, tiene también, más de 15,500 comentarios.

"Girls night out" (Noche de chicas), escribió JLo aquel domingo 24 de abril, dejando además un par de corazones colgados en su descripción, justamente rojo y negro que encajaban perfectamente con el outfit de la cantante.

Lee también: La condición de caman que Jennifer Lopez le habría puesto a Ben Affleck para casarse con él

Tras ello, seguidores como algunas personalidades del medio artístico estadounidense, han reaccionado a la belleza de la famosa neoyorquina; entre ellos destacan la maquillista Linda Hay, la cuenta de iHeartRadio, la radiodifusora de su país que normalmente la premia cada año, el estilista de uñas Tom Bachik, Kiel Tutin o la cantante Kany Garcia, quien le ha lanzado un "Diosa".

La sobriedad haciendo click con la elegancia

Y aunque prácticamente no ha pasado ni la mitad del mes de mayo, en el que se celebra a las mujeres que tienen el don de ser madres, Jennifer Lopez empezó la semana con el pie derecho y volviendo a cautivar con su belleza tras publicar el pasado lunes, un segundo outfit de blusa blanca confeccionada en seda con un sutil escote y un pantalón de vestir color gris plata de una tela ligeramente brillosa que complementó con un cinturón del mismo tono.

"It’s Monday" (Es lunes) dijo JLo en su publicación e incitó a sus seguidores a "romperla" esta semana también.... Un corazón blanco acompañó esta vez la publicación de la actriz, mientras utilizó el hashtag #LetsGetIt (#Consigámoslo), ahora desde Beverly Hills, donde seguramente tuvo un compromiso de trabajo.

Un total de 864.644 fanáticos, han reaccionado a la elegancia de la 'Diva del Bronx' y también pueden leerse 8,331 mensajes al momento.

Síguenos en