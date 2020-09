Jennifer Aniston y Brad Pitt juntos de nuevo; ¿coincidencia o destino?

Tras una vida llena de altibajos del actor Brad Pitt, luego dos matrimonios; el primero con la actriz estadounidense Jennifer Aniston con quien mantuvo su matrimonio de 2000 a 2005, y de 2014 a 2016 con Angelina Jolie, con quien tiene seis hijos, el actor no ha podido encontrar la felicidad perpetua. Últimamente se supo que salía con la modelo alemana de 27 años Nicole Poturalski, quien resultó estar casada y con un hijo.

Y aunque hace algunos meses se rumoraba que Brad Pitt y Jennifer Aniston podrían reiniciar su relación -que dieron por terminada hace 15 años-, a finales del 2019, en medio de la separación oficial de Pitt con Angelina Jolie, todo parece indicar que se trataba sólo de una amistad entre ellos ya que el actor era uno de los primeros invitados en llegar a las fiestas en casa de la misma Jennifer y se rumora que el último en irse.

Por otro lado, se vieron un par de veces en una entrega de Premios del Sindicato de Actores 2020 (SAG) en la que Pitt fue nominado y ganador al mejor actor por su película "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) en la que compartió créditos con Leonardo DiCaprio; mientras que Aniston recibió su premio por su actuación en "The Morning Show", y luego ambos fueron fotografiados felicitándose mutuamente.

Sin embargo, este 2020, ambos actores reunirán sus talentos histriónicos para trabajarán juntos en un proyecto cinematográfico de nombre "Fast Times en Ridgemont High" (Tiempos rápidos en Ridgemont High), que se hará con fines benéficos. Pues fue el pasado jueves 17 de septiembre, que los actores se reunieron con el resto del elenco en una videollamada, para dar lectura al guion de la película.

En las recientes imágenes en las que ambos actores se ven muy contentos sólo de saber que volverán a compartir créditos después de que Pitt saliera en un solo capítulo de la desaparecida serie de Friends, durante el 2001. Posteriormente la producción salió del aire y ellos rompieron su matrimonio. No se les volvió actuar juntos.

En la imagen de dicha reunión virtual se puede ver a los dos actores a compañados del resto del elenco en el que figuran estrellas como Sean Penn, Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend y Ray Liotta.

El filme será realizado con el objetivo de recaudar fondos para una organización sin fines de lucro que es manejada por el actor Sean Penn y la fundación Reform Alliance, llamada CORE, misma que trabaja en reformar la justicia penal y actualmente brinda apoyo a personas que están en prisión en tiempos de Covid-19.

De acuerdo a La Nación Argentina, Pitt no estaba contemplado en un principio para el proyecto, no obstante, la fecha original del proyecto se cambió con el fin de no coincidir con la Convención Nacional Demócrata a la que se unió el actor.

Así que la historia que está a punto de comenzar entre los dos famosos actores, podría traer nuevas sorpresas, tanto a nivel de relaciones, como en torno al proyecto. ¿Será que esta vez podría haber algo entre los actores de una vez y para siempre? No se sabe; sin embargo, en la lectura del guion, en presencia de todos los actores, Brad le dijo a Jennifer: "Creo que eres tan sexy"; por lo que podría ser que luego de varios intentos fallidos por encontrar el amor, ahora sí puedan darse otra oportunidad y olvidarse de viejas rencillas y amores que no pudieron realizar.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.