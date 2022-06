Aproximadamente una década después de sus fallecimientos, Jenni Rivera y Paul Walker tendrán sus propias estrellas en Hollywood el próximo año.

Así lo reveló la Cámara de Comercio de Hollywood, encargada del Paseo de la Fama, en un comunicado reciente.

Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente de avión, pocas horas después de ofrecer un concierto en la Arena Monterrey. La cantante de "La Gran Señora" de 43 años, se dirigía al aeropuerto de Toluca para grabar esa noche su participación en La Voz... México. Mientras que Paul Walker, uno de los protagonistas de la franquicia Rápidos y Furiosos, perdió la vida en noviembre de 2013, durante un choque de automóvil en California en el que también murió su amigo Roger Rodas.

Otra celebridad que recibirá una estrella póstuma será Juanita Moore, conocida por películas como Imitación de la Vida (1959), por la que fue nominada al Óscar; y Dominique (The Singing Nun, 1966). La actriz falleció en 2014, a los 99 años. No se ha dado a conocer cuándo exactamente serán las ceremonias para develar sus respectivas estrellas, ni quiénes participarán en el eventos para hablar en sus memorias.

Además de reconocer a estas personalidades, el Paseo de la Fama también planea reconocer durante 2023 a una amplia selección de estrellas actuales del cine, la televisión y la música. La lista incluye a Marc Anthony, Uma Thurman, Lang Lang, Pentatonix, Ralph Macchio, Ellen Pompeo y Sheila E.

De acuerdo con el portal estadounidense Deadline, las personas que son sugeridas para tener una estrella deben responder a la invitación del Paseo de la Fama en un plazo máximo de dos años, así como pagar una tarifa.

"El panel de selección, formado por compañeros del Paseo de la Fama, elige cada año a un grupo de homenajeados que representan diversos géneros del mundo del espectáculo", dijo Ellen K, locutora de radio que funge como líder del comité de selección de este proyecto. "El panel seleccionó cuidadosamente a estos talentosos individuos, y no podemos esperar a celebrarlos cuando pasen a formar parte de la historia de Hollywood con la inauguración de su estrella en la pasarela más famosa del mundo", agregó.

Cabe mencionar que la noticia de que Jenni Rivera tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama también fue compartida a través de la cuenta de Instagram de la cantante. "Del Teatro Ford al Paseo de la Fama… ¡Nos enorgullece anunciar que Jenni Rivera recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de los homenajeados de 2023!", se lee en el comunicado.

Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera aprovechó esta noticia para dedicarle un emotivo mensaje a su madre y a todos los fanáticos de la cantante. “¡Vas a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Y casi puedo escucharte decirnos: ‘¡¿Pensaste que no lo haría?!’. No tengo las palabras para describir el gozo, la emoción y el orgullo que ha llenado, no solamente mi corazón pero nuestros corazones. Gracias por amarla tanto!! You did it momma! (¡Lo lograste, mamá!)”, escribió.

Por su parte, Meadow Rain Walker, hija de Paul Walker también utilizó sus redes sociales para felicitar a su padre hasta el cielo por este logro. ¡Clase del Paseo de la Fama de Hollywood de 2023!. ¡Felicidades, papá! ¡Sé joven que nunca lo creerías! También sé que estás mirando hacia abajo con tu sonrisa contagiosa sintiéndote avergonzado y agradecido. Te ganaste esto y te lo mereces y más. ¡Te amo!.

Agencia Reforma Reforma es una agencia informativa mexicana que provee a los medios de material informativo con independencia, pluralidad y credibilidad, entre los cuales está el fotográfico, reportajes, entrevistas, cartones, crónicas, columnas de opinión, investigaciones, notas e infografías para medios impresos así como contenidos multimedia, información en tiempo real y soluciones móviles para páginas web. Ver más