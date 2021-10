Jacky Bracamontes opaca a Mariana Seoane en vestidazo plateado

Tras convertirse en la conductora del programa de televisión "Así se Baila", la actriz Jacky Bracamontes opacó a la actriz y cantante Mariana Seoane en vestidazo plateado en una postal que quedó para el recuerdo. La tapatía, hizo alarde de su belleza la tarde del pasado domingo, mientras se preparaba para deslumbrar en el show.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Jacky Bracamontes compartió una postal en la que se le ve posando junto a Adamari López, Cristián de la Fuente, Carlos Adyan y la propia Mariana Seoane, mejor conocida como 'la niña buena'.

Y aunque la moda es lo que mejor se les acomoda a cada una de las celebridades que integran el elenco del show de Telemundo, la tapatía de 41 años, deslumbró en el foro de "Así se Baila" y opacó con su belleza y un vestidazo plateado a la Mariana Seoane.

No fueron ni una ni dos, sino cuatro publicaciones las que la protagonista de "Sortilegio" (2009) hizo en su perfil de Instagram para presumir su vestido plateado en corte sesgado y sin una manga, que marca a la perfección su exquisita silueta.

Desde la tarde del domingo y desde el camerino, Jacky Bracamontes dio un paso al glamour, tras encontrarse en tubos y con leggins y playera. "Let’s go!!!! [¡Vamos!] Listos para bailar con nosotros??? #AsiSeBaila", escribió la glamorosa tapatía.

Aunque en otra de sus publicaciones, Jacky Bracamontes especificó más detalles de su look: "Now in silver…. #AsiSeBaila (Ahora en plata). Styling (Estilo): @karlabstyle @pamelagarc, Vestido: @johannaortizofficial, Joyas: @charlielapson, Hair & makeup (Peinado y maquillaje): @laurasbarcelo, Foto: @nomar_serrot", se leen en los créditos tras la descripción.

Por otro lado, la esposa de Martín Fuentes, invitó a sus seguidores a no perderse el show del pasado domingo: "#AsiSeBaila 8PM/7C por @telemundo @telemundorealities".

No obstante, la ex reina de belleza no dejó pasar la oportunidad de lucirse junto a sus compañeros del reality show: "Con ellos la vida es más sabrosa!!! Los quiero sin igual!!! #AsiSeBaila @iamdelafuente @laseoaneoficial @adamarilopez @carlosadyan", expresó Bracamontes.

"Dream team" (Equipo de ensueño) escribió el conductor puertorriqueño Carlos Adyan, mientras que Jacky recibió otros piropos: "Jacky eres la mejor en todo lo que haces y la más bella y elegante!!!!". Más de 10 mil seguidores y por lo menos 50 comentarios, son los que se ha llevado la también actriz de telenovelas.

