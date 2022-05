Irma Miranda de Sonora se lleva la corona de Mexicana Universal 2022

La noche del sábado 21 de enero se vivieron diversas emociones en el certamen de belleza Mexicana Universal 2022. Fueron 32 participantes de todos los estado se la República Mexicana, quienes lucharon por dicho título y la corona como la mujer más bella y preparada de México y fue Irma Miranda de Sonora, la ganadora de la noche.

Fue desde el Centro de Convenciones de la capital de San Luis Potosí, que las 32 participantes entre las que figuraban dos del estado de Jalisco, hicieron lo correspondiente para pelear por la corona como Mexicana Universal 2022, en un evento lleno de glamour pero también de algunos marcados errores.

Pero no sólo las participantes, aspirantes al título y a la corona, fueron quienes engalanaron el recinto con su belleza, pues el panel de jueces estuvieron cinco de las mujeres que ya han dejado huella en su paso por este tipo de eventos. Ellas son Andrea Toscano (Mexicana Universal 2018 y Virreina de Miss International 2019.

Otras celebridades que la acompañaron son, Rebeca Tamez, quien fuera Representante de México en Miss Universo 1997), Elisa Nájera (Representante de México Miss Universo 2018, quedando en cuarto lugar), Lorena Sevilla (Representante de México en Miss Universo Internacional 2014) y Andrea Bazarte (Reina Hispanoamericana 2021). Y quien dio fe de lo ocurrido, fue el Notario Público No. 18 de San Luis Potosí.

La conducción estuvo bajo la responsabilidad del modelo, actor y conductor Fer Sagreeb, así como dos mujeres que han marcado la historia de los certámenes de belleza a nivel internacional como son Ximena Navarrete, Nuestra Belleza 2009 y Miss Universo 2010 y la chihuahuense Andrea Meza, Mexicana Universal 2020 y Miss Universo 2020. Y tras bambalinas en una conducción en vivo para redes sociales, el carismático presentador de tv, Morrison Fulon. La transmisión en televisión se llevó a cabo por primera vez a través de la señal de Imagen TV.

Tras la primera pasarela que hicieron las 32 participantes, hubo un momento que quedó para la historia en el evento, pues tres de las reinas de belleza más sonadas de México como son Lupita Jones (Miss Universo 1991 y Directora Nacional de Mexicana Universal), Ximena Navarrete y Andrea Meza, hicieron su aparición en el estrado formando la bandera de México con vestidos tricolores verde (Jones), blanco (Navarrete) y rojo (Meza).

Y como líder del certamen de belleza (antes Nuestra Belleza México), Jones agradeció al estado por recibir a tanta gente de otros lugares, "Todo México reunido en un mismo lugar", para presenciar el evento de belleza más esperado por los mexicanos.

Por su parte, Ximena y Andrea agradecieron la invitación para poder estar por primera vez, las tres juntas arriba de un escenario, representando a las mujeres más empoderadas y bellas de de México, quienes han dejado huella con su impecable participación en dicho certamen, trayéndose la corona y poniendo muy en alto el nombre de su país natal.

Otra de las sorpresas preparadas de la noche fue la participación de una participante de Estados Unidos, debido a que Lupita Jones busca romper fronteras con su evento de belleza y es por ello que, como contó Morrison Fulon, siendo la primera vez que se da este fenómeno, la chica debe ser latinoamericana y tener raíces mexicanas y que viva en Estados Unidos de América. En este caso, la primera participante estadounidense fue Pamela Lee Urbina.

Automáticamente, las 16 semifinalistas empezaron de cero su participación y se subieron al escenario en traje de baño de tono morado y vestidos de noche en tonos cálidos como dorado, amarillo, rosado, naranja, coral, etc. Y fueron Ximena Navarrete y Andrea Meza quienes presentaron posteriormente a las cinco finalistas entre las que figuraron las representantes de Nayarit, Sonora, Nuevo León, Guanajuato y Colima.

El puntaje que obtuvieron fue, gracias a actividades anteriores y retos que habían hecho durante la concentración del certamen, así como el que se sumó con una entrevista privada que tuvo cada una de ellas.

Con la emoción al mil, Fer Sagreeb presentó a las dos bellezas que lo acompañarían en la conducción del certamen pero Ximena Navarrete causó un "bache" en el evento, pues parecía que tanto ella como Andrea, se encontraban en los últimos detalles de su arreglo personal.

Tras haber nombrado a las primeras 15 semifinalistas del certamen, Fer Sagreeb y Andrea Meza hicieron la aclaración de que tras haber quedado el estado de Jalisco dentro de los primeros quince lugares, se hizo el anuncio de que no sería una de ellas si no las dos concursantes del estado que se sumarían, por lo que ahora serían 16 semifinalistas.

El tercer error de la producción, fue que cuando llamaron a las concursantes de Jalisco, ambas tardaron mucho en subir al escenario, argumentando Andrea Meza, que a ella le parecía que estaban terminándose de arreglar para subir al estrado, aunque emocionó a los presentes, tras revelar que no serían 15 si no 16 semifinalistas. Aunque ninguna de las dos quedó dentro de las finalistas.

Y el cuarto error ya fue señalado entre los comentarios de la transmisión del certamen Mexicana Universal 2022, por un internauta, asegurando que: "No debían dejar a Nuevo León sin corona siendo la mejor respuesta y haciéndola pasar tal vergüenza!! Lo siento mucho por ella, por ser víctima de una producción tan mediocre!! Llena de errores".

Pero eso no fue todo, pues producción hizo esperar a Andrea Meza y Ximena Navarrete para hacer el primer nombramiento de una de las cuatro coronas que se entregaron al final del certamen. Y para no pasar desapercibido otro detalle, el micrófono tuvo fallas al momento de escuchar la respuesta de Nuevo León en la etapa de Comunicación de Mexicana Universal 2022.

Y es que, tras haber nombrado a las cinco finalistas que pelearían por la corona, el gane se dio de la siguiente manera: Guanajuato como Reina Hispanoamericana. La siguiente en nombrar fue la representante de Nayarit, quien en septiembre próximo concursará en Nuestra Latinoamericana Universal 2022. La tercera que estaba destinada a viajar a Japón el próximo mes de diciembre para Miss International 2022 sería la representante de Nuevo León. "El título de Mexicana Universal Internacional 2022 le corresponde a Nuevo León", dijo Andrea Meza.

Por lo que quedaban las representantes de Colima y Sonora para esperar a escuchar su nombre. No obstante, tras la presencia en el escenario de la Mexicana Universal 2021, una belleza sinaloense que ha puesto muy en alto el nombre de México, Ximena Navarrete intervino nuevamente, argumentando que se tenía que hacer otra corrección que literalmente dejó en shock a muchos, incluyendo a las aspirantes.

Pues Navarrete dijo: "Antes de continuar tenemos que hacer una corrección, porque la que se va a Miss International es Colima", cambiando con esto, el rumbo del final del certamen. Acto seguido, Nuevo León se quitó la banda y la corona y se la puso a su compañera. Mientras tanto, Fer Sagreeb aceptó que son errores que se cometen, aunque al parecer, tanto las representantes de Colima y Nuevo León estuvieron muy de acuerdo con sus nuevos títulos.

Y para finalizar el certamen de belleza liderado por Lupita Jones, así fue la elección de la chica que se quedaría con la corona más esperada del año. Al estrado, fue invitado el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, quien fue el encargado de coronar a la ganadora, así como a su esposa.

Lupita Jones también hizo acto de presencia como líder del concurso de belleza. Fer Sagreeb dijo que la primera en nombrar, correspondería a quien ocupara el título de la suplente de Mexicana Universal 2022, siendo ésta, la representante del estado de Nuevo León.

Lo que dio lugar automáticamente, a saber que Irma Cristina Miranda Valenzuela, representante del estado de Sonora, fue la chica que se ganó el título de Mexicana Universal 2022, así como la banda, la corona y el orgullo de representar a México en el próximo certamen de Miss Universo 2022.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!