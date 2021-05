Irina Baeva presume todas sus pecas con escotado outfit amarillo

Tras lucir curvas en la playa con sus bikinis más diminutos y dispuesta a seguir siendo admirada en redes sociales, esta vez, la actriz Irina Baeva prefirió presumir sus pecas aunque en un ambiente totalmente diferente; se trata de una tercia de postales que la rusa compartió luego de lucir un escotado outfit amarillo, con el que volvió hacer cachetear las banquetas a sus seguidores.

Y es que, lactriz de "El Dragón: el regreso de un guerrero" de Televisa, no sólo ha tomado la actuación como una sola opción en su vida; pues a la par de haber hecho seis telenovelas producidas en México desde que llegó de su natal Rusia, también ha triunfado como modelo de algunas marcas de ropa o maquillajes.

Como recientemente lo dejó ver, al lucir un rostro de ensueño con un sutil maquillaje que hace contraste con su melena siempre rubia y con el que luce también rostro de maniquí sin imperfección alguna y por supuesto, ojos azules de muñeca.

"Shine bright like a diamond ... with this Crushed Diamond Highlighter @pildoranow #makeup #highlighter", escribió la también modelo rusa en la última publiación de su cuenta oficial de Instagram, que debutó en "Muchacha Italiana viene a casarse" (2016) junto a Livia Brito y José Ron.

Lo que en Español significa: "Brilla como un diamante ... con este resaltador de diamante triturado @pildoranow #maquillaje #resaltador", o iluminador, como se le conoce en el mundo del maquillaje, que sin duda lguna, resalta los pómulos y mejillas de una mujer cuando prefiere lucir su belleza con un poco de makeup.

La acrtriz Renata Notni, quien también posee uno de los rostros más hermosos del medio del espectáculo mexicano y que forma parte del elenco de "El Dragón", cuyo personaje de Adela Cruz no se lleva nada bien con el que interpreta Irina Baeva -Jimena Ortiz-, ha dejado esa mala relación en los sets de grabación porque en la vida real, son grandes amigas. Por ello, Renata expresó su admiración por la rusa con llamas de fuego...

Por otro lado, se lee: "Que bella Irina", y es que con ese maquillaje perfecto y sombras en tono marrón que Irina Baeva combinó con un par de delineadores en tonos blanco y café, además del iluminador puesto, hasta la firma de maquillaje PildoraNow, reaccionó con un: "Beauty" luego de ser etiquetada.

Sus fans, tampoco tardaron en escribir: "La más hermosa del mundo", "Muñecaaaa", "Hermosa" o "You really shine" (Realmente brillas). Al momento, la tercia de instantáneas, ha logrado un total de 67,442 corazones rojos y se leen por lo menos 12 comentarios.