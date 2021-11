Irina Baeva posa con coqueto top e impacta con su piel pegada al hueso

Sin duda alguna la actriz rusa Irina Baeva es una las celebridades que siempre ha lucido una envidiable figura y aunque ella es delgada por naturaleza, el cuerpo de la prometida de Gabriel Soto ha cambiado últimamente gracias a que se sometió a una estricta dieta y la actividad física, razón por la que recientemente preocupó a sus fans al aparecer con un coqueto top con el que presumió su zona abdominal.

Fue a través de su perfil de Instagram que Irina Baeva compartió dos fotografías en las que posa muy coqueta para la cámara desde un jardín, en donde aparece con un top y un panatlón café, pero más allá de lo coqueta que parezca, la famosa se robó todas las miradas al ver que su piel esta muy pegada al hueso.

Pese a que la protagonista de Vino el Amor combinó perfectamente su atuendo con una gorra de felpa, tenis blancos y un bolso negro, no fue precisamente su outfit lo acaparó todas las miradas sino lo delgada que luce, generando toda una controversia en las redes sociales e incluso hubo algunos usuarios que la compararon con Laura Bozzo.

"No veo el abdomen sino las costillas", "Pero ese no es un abdomen trabajados son las costillas por la desnutrición", "Denle un plato de comida por caridad", "Hay no eso son huesos. Quiere copiar a la ex de su marido", "La hija de Laura Bozzo", "Puro esqueleto", "Lo que se le ven son los huesos de las costillas", son algunos de los comentarios que circulan en las redes.

No es la primera vez que Irina Baeva es atacada en las redes sociales por lucir su impactante zona abdominal, pues la famosa frecuentemente utiliza sus perfiles para presumir su figura en pequeños bikinis o ropa deportiva. Cabe señalar que la prometida de Gabriel Soto siempre ha lucido delgada, sin embargo, en estos últimos meses ella mismo ha dicho que ha perdido algunos kilos.

Recientemente se dio a conocer que Irina Baeva formará parte de la telenovela Amor dividido en la que compartirá escenas con su futuro marido, Gabriel Soto. Y aunque todavía no se ha revelado a que personaje le dará vida, la famosa ha dado pistas del próximo proyecto que tiene en donde encarnará el personaje de Debra.

