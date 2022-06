Irina Baeva luce faldita volada mientras aplasta sus atributos delanteros con su top más cortito

Para nadie es secreto que Irina Baeva es una de las actrices más guapas de la televisión mexicana por lo que constantemente la originaria de Rusia complace a sus millones de seguidores de las redes sociales con tremendas imágenes en las que resalta sus curvas, tal y como lo hizo en un reciente post en el que lució una faldita volada mientras aplasta sus atributos delanteros con su top más cortito.

Fue hace unas horas que la prometida de Gabriel Soto dejó sin aliento a sus más de tres millones de seguidores de Instagram al compartir unas instantáneas desde Los Ángeles en las que aparece con un atrevido look de falda corta y crop top naranja con el aplasta sus atributos delanteros; prendas con las que, además, deja ver su esbelta figura.

"Mientras aterrizando aquí les va LA photo dump - @alo house and moreeee" escribió Irina Baeva junto a las encantadoras fotografías en las que derrocha estilo con su moderno y sexy look. La publicación hasta el momento lleva más de 9 mil corazones. Cabe mencionar que a su llegada a México, la prometida de Gabriel Soto fue abordada por algunos medios de comunicación que rápidamente la cuestionaron sobre las declaraciones que hizo Laura Bozzo sobre ella en La Casa de los Famosos, a lo que la actriz aseguró que no estaba enterada.

Lee también: Daniella Chávez se empodera tras modelar chiqui outfit de cuero y gabardina abierta

“No tengo ni tiempo de saber. No sé ni de qué me hablan. De verdad, literal, estoy llegando apenitas hoy, aterrizando aquí, llegando de Los Ángeles, donde también estuve por cosas de trabajo con la marca donde trabajo”, señaló la protagonista de la telenovela Vino el Amor. Ante la insistencia de la prensa por obtener su versión, Irina Baeva reiteró que no estaba enterada de lo sucedido.

“La verdad es que no sabría ni qué contestar porque no tengo ni idea”, comentó respecto a lo que expresó Laura Bozzo dentro del reality show de Telemundo.

Laura Bozzo habla de Irina Baeva dentro de La Casa de los Famosos

Recordemos que durante la primer semana del reality de Telemundo, Laura Bozzo habló de la demanada que Irina Baeva y Gabriel Soto interpusieron en su contra, luego de que la presentadora peruana indicara que la actriz rusa no la representaba como mujer. “¿Por qué me trastaste tanto cuando yo toqué lo de Irina Baeva, dijiste que yo era un monstruo, saquen esa cara de acá que me da pavor?”, se escucha decir a Bozzo durante una charla con Salvador Zerboni.

Además de asegurar que Gabriel Soto e Irina Baeva comenzaron su romance cuando el galán de telenovelas aún estaba casado con Geraldine Bazán. " A mi no me representa porque ninguna mujer que se mete con un hombre casado me va a representar, él estaba casado, ella lo conoció, estando casado. Yo lo que dije es que esa mujer no me representa. Primero, yo amo a Geraldine Bazán y segundo a mí me había dicho que ella se había mentido”, dijo la peruana.

Síguenos en