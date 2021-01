Irina Baeva duda de Gabriel Soto, busca con quién la engañó

Recientemente se dio a conocer que Irina Baeva no estaría muy contenta con su actual pareja, Gabriel Soto, quien salió a dar la cara después de que se filtrara su video en el que aparece autocomplaciéndose. Y aunque, en su momento, Irina Baeva mostró su total apoyo al gaalán de Televisa, hace unas horas comenzó a circular que la actriz rusa está muy enojada con el histrión.

Fue la revista de circulación nacional, Tv Notas, quien sacó a la luz que Irina Baeva estaba muy molesta con Gabriel Soto e incluso estaba investigando "por cielo, mar y tierra" a quién le había mandado el video el actor, pues comenzó a dudar de que la grabación fuera de años atrás, pues a ella le parecía que era reciente.

"Ella va a hacer hasta lo imposible por dar con la verdad. Públicamente hará creer que todo está bien entre ellos, pero no va a descansar hasta saber con quién la engañó Gabriel”, detalló el informante a la revista Tv Notas.

El testigo señaló que Irina Baeva estaría muy molesta luego de analizar el video y de que las personas que trabajan con ella laa hicieran abrir los ojos, porque según el video era reciente, por lo que la actriz ha tomado la decisión de investigar para quién era el video, pues no quiere ser el hazmerreír del público, pues ya basta tiene con ser tachada como robamaridos.

"Sí, él le juró que ese video era muy viejo, que ya ni se acordaba a quién se lo había mandado, que estaba borracho y solo. Con tal de que le creyera, se atrevió a decirle que era cuando todavía no la conocía, en el tiempo que estaba con Geraldine, que había sido una de las tantas peleas que había tenido con ella, que se fue de la casa y que se puso cachondo con una amiguita, pero no recuerda quién era", expresó el informante.

Según el informante, Irina Baeva le creyó con los ojos cerrados a Gabriel Soto, sin embargo, con el paso del tiempo se percató que la grabación era reciente por lo que le reclamó al actor. "Que sabía perfecto de cuándo era ese video y a quién se lo había mandado, pero que quería que al menos tuviera el valor de confesárselo, ya que la había ca...; quería presionarlo para que hablara, porque como te digo, en realidad no sabe para quién era ese video. Le dijo que no le mintiera, que sabía que ese video lo grabó en septiembre pasado cuando ella estaba en Nueva York perfeccionando su inglés, y él no la pudo acompañar en ese viaje porque estaba por iniciar las grabaciones de la telenovela que protagoniza (¿Te acuerdas de mí?)", según le dijo la rusa al actor.

La persona señaló que aunque la pareja posó muy felices en sus redes sociales desando Feliz Año Nuevo, los actores tienen problemas.

