Irina Baeva arremete contra reportero en Nueva York y éste responde

Desde que Irina Baeva se separó físicamente de Gabriel Soto y se mudó a Nueva York para perfeccionar su Inglés, los sucesos y polémicas en torno a su vida no han parado. La noche del miércoles, la periodista de espectáculos Angélica Palacios, desmintió a la actriz de origen ruso, por arremeter contra un reportero de Telemundo.

Irina se grabó y a través de Instagram e hizo pública la acusación sobre el reportero (quien iba debidamente identificado), diciendo que la estaba grabando con una cámara, que estaba invadiendo su privacidad, que no la estaba ostigando y que además, el reportero no portaba gafete alguno, por lo que lo acusó de acoso.

Incluso, a su reporte, agregó que la gente corrió a apoyarla cuando sólo había dos personas alrededor de ella: el reportero y uno más que también andaba haciendo ejercicio en Central Park. Sin embargo, que la novia de Gabriel Soto ocasionó tal escándalo porque se había quedado de ver con otro reportero para darle una entrevista y cuando según ella no quería dar entrevistas.

"Pues mira, la verdad fue un momento incómodo, desagradable que no le quiero dar como más importancia precisamente porque quiero seguir disfrutando de todo esto que estoy viviendo aquí, de lo mucho que lo estoy disfrutando... Sí, fue un momento realmente incómodo, una persona sin ningún tipo de credencial, tratando de cerrarme el paso, de perseguirme, de hacerme preguntas; para todo hay momento, no hay que invadir la privacidad de nadie. Nosotros estamos aquí haciendo una entrevista, entonces el problema no es precisamente la entrevista sino la manera en la que el señor precisamente trató de conseguirla y finalmente la gente tuvo que parar y preguntarme si finalmente todo estaba bien porque el señor no dejaba de acosarme y no me dejaba pasar", fueron las declaraciones de Irina Baeva.

Por otro lado, ella se graba y comparte el vídeo en sus historias de Instagram en el momento en el que aparece caminando en el parque centrade de Nueva York y en ese momento aparece a cuadro dicho reportero.

"Buenos días... Miren esto, aquí está un reportero de Telemundo de "Suelta la Sopa" que simplemente no deja de preguntarme y no deja de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories, que estoy aquí haciendo ejercicio y simplemente quiero preguntar si viene Gabriel... Ya tenemos gente aquí (dos personas a parte del reportero), tratando de perdirle que se vaya pero pues no se va y no me deja en paz. De verdad, así que si ven un escándalo, vean el escádalo... El simplemente no quiere dejar de perseguirme.... ¿Cuál es tu nombre amigo? Ronen Suarc, bueno, ya lo conocen, ya lo ven, antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy aquí a mostrar en mis Insta Stories. De verdad, qué coraje que simplemente no pueda estar aquí haciendo ejercicio y tenga aquí a un reportero de Suelta la Sopa persiguiéndome por todo Central Park tratando de sacarme una entrevista.

Versión de Ronen Suarc

Y ante todo el escándalo fabricado por Baeva, Ronen Suarc salió a dar su versión de los hechos. La mañana del pasado miércoles, fue entrevistado por Los Ángeles de la Mañana, a quien negó lo dicho por la protagonista de "Vino el Amor".

El reportero aseguró que él se encontraba en el lugar, cuando sus productores de Telemundo le llamaron para decirle que estaba muy cerca de Irina Baeva, quien había salido a hacer ejercicio, por lo que le pidieron que se acercara a la modelo para pedirle una entrevista:

"Yo me acerqué a esta parte, ella venía corriendo y pues aquí pude encontrarla, tampoco es que la persiguiera por todo Central Park como ella dice".

Incluso, el reportero contó que él estaba en el parque y en un momento Irina pasó por un lado por lo que él la saludó y ella le respondió dicho saludo (el vídeo que subió Irina se ve que está editado), por lo que no se ve el momento en el que pudo haber surgido el saludo.

Incluso, Suarc contó que demás de que Irina aceptó darle un espacio para la entrevista, por lo que él comenzó a interrogarla, pero cuando tocó el tema de Gabriel Soto, Irina se molestó y comenzó a correr. Al respecto, el periodista trato de alcanzarla para terminarla.

Ronen aseguró que la modelo rusa empezó a gritarle y a reclamarle, lo que llamó la atención de dos corredores que se encontraban cerca y se pararon sin saber qué estaba sucediendo en realidad:

"Eran dos “pavotes” (ingenuos) que se encontraban cerca, ni la conocían, porque ella les intentaba decir ‘es que soy muy famosa en México’ y ‘este es un paparazzi que me anda siguiendo’. Yo nunca fui un paparazzi sino un periodista haciendo preguntas", dijo Suarc.

Ante esto, Suarc sólo siguió grabando con el fin de evitar problemas y poco después llegaron las autoridades para solicitarles que terminaran su conflicto. Ronen se disculpó y se retiró.

