Irina Baeva achica atributos de Livia Brito posando sin sujetador

Posar con elegantes o casuales atuendos de color negro y sin sujetador, está de moda entre las famosas, como lo hiceran la actriz cubana Livia Brito y muy recientemente la intérprete de telenovelas de origen ruso, Irina Baeva, quien no se queda atrás con sus atributos y además no sólo igualó la belleza de Livia, sino que además, la "achicó" con sus encantos.

Mientras que Livia Brito, quien ahora se encuentra encabezando el elenco de "La Desalmada", una de las nuevas producciones de Televisa, optó por llamar la atención de sus fanáticos hace unos meses, tras tener un tropiezo en su carrera cuando todo marchaba de maravilla, al golpear a un fotógrafo y quitarle su equipo.

Esto, por tomarle fotos mientras se encontraba de vacaciones hace un año en las playas de Cancún, Quintana Roo, nuevamente se le dio la oportunidad de que volviera a brillar en la pantalla chica del Canal de las Estrellas.

Sin embargo, el tiempo que estuvo fuera del aire, la cubana se dedicó a re-conquistar a su público y pedir segundas oportunidades, no sin antes, seguirse preparando para nuevos proyectos, así como también, aprovechando para modelar su figura de diez, entre retos de TikTok y algunos videos de Instagram.

Y uno de esos recordados momentos, fue cuando modeló un ajustado outfit negro que consta de pantalón entallado de cuero y un saco que prefirió usar sin sujetador abajo y sin ninguna blusa, lo que vino muy bien a la vista de sus fanáticos, sobre todo, los del gremio masculino.

Mientras que Irina Baeva, luego de ganarse el desprecio de miles de internautas y la opinión pública por haberse enamorado del actor y empezar una relación sentimental e irse a vivir junto a Gabriel Soto cuando éste se encontraba en un proceso de separación de la actriz y modelo Geraldine Bazán quien es madre de sus dos hijas, también tuvo un momento de tranquilidad.

Pues tras el trago amargo que pasaron ella y Gabriel Soto, los ha hecho estar "del otro lado", por lo que ahora viven su amor intensamente, tanto que el actor ya le dio el anillo de compromiso a Irina. Sin embargo, tampoco hay nada que a estas alturas le quite el sueño a la rusa y luego de algunos éxitos en las telenovelas, sigue más vigente en las redes sociales.

Desde donde por cierto, se ha dedicado a compartir sus momentos más especiales como la actriz y modelo que es. Ella también aprovechó su momento para posar luciendo sus encantos y para ello escribió: "Be scared and do it anyway" (Ten miedo y hazlo de todos modos).