Irán Castillo se luce con entallado body en el escenario; estremece a sus fans

Luego de anunciar que espera un segundo bebé y causar revuelo en las redes sociales, la actriz Irán Castillo -quien actualmente protagoniza la telenovela "SOS Me Estoy Enamorando"- se lució con entallado body en el escenario y estremeció a sus fans en una reciente publicación.

Pues la protagonista de la telenovela producida por Lucero Suárez este 2021, no escatimó en recordar su participación en los escenarios mientras se unió al elenco de los cantantes de éxitos noventeros en el show "90's Pop Tour".

Y fue con un vídeo que Irán Castillo revivió un significativo recuerdo con su hija arriba del escenario, como invitada especial de aquella noche: "Con una invitada muy especial al final de "Yo por él2 (90s pop tour) Morelos #TBT #90s #MiHija", escribió través de su cuenta de Instagram en una publicación del pasado jueves 2 de diciembre.

Lee también: Irán Castillo anuncia próximo bebé; podría cambiar el rumbo de SOS Me Estoy Enamorando

Aunque en los últimos años, la también actriz de "La Mexicana y el Güero" (2020-2021) ha consolidado con más fuerza su carrera artística como actriz que como intérprete, aunque muy pocos lo saben Irán Castillo se inició en la escena musical en los años 90's, y a la par, su carrara en los melodramas de corte juvenil y demás iba en ascenso.

A la fecha, la protagonista de "SOS Me Estoy Enamorando" que comparte créditos con el actor colombiano Daniel Arenas, lleva 24 melodramas al hilo, género en el que debutó en "Ángeles Blancos" (1990) como Biela. No obstante, la televisión no es el único medio en el que se forjado, pues desde 1998 a 2020, la pareja de José Ramos lleva un total de 21 películas entre las que también ha sido actriz de doblaje como en la saga de "Toy Story" de Disney.

Lee también: Sin gota de maquillaje, Irán Castillo presume por primera vez su pancita de embarazo

En tanto, 19 obras de teatro, 15 series televisivas y 3 álbumes de estudio, de los que se han desprendido nuevas versiones de algunos singles (sencillos), así como algunas campañas publicitarias, convierten a Irán Castillo en una de las artistas más completas de las artes escénicas en México.

Y tras su publicación del pasado jueves, haciendo honor al #TBT, la actriz captó la atención de algunos colegas del mundo de la farándula como Michelle Renaud, quien expresó su admiración hacia Irán de 44 años: "Quiero estar en tus conciertos !!! Soy tu fan !!! Eres la más guapa y talentosa".

El cubano Julio Camejo -quien recientemente compartió créditos con Irán en "La Mexicana y el Güero"-, también dijo: "La Irkilla se robo el show" -refiriéndose a la hija de Irán Castillo-. Vanessa Bauche, no se quedó atrás con su intervención: "Eso preciosa!!! Felicidades!!". "¡Qué bonitaaaaaaa!", expresó Efraín Berry.

"Ay que chiquita estaba Irkis bella... las queremos", a alguien más se le fue el aire -según escribió-, al ver a Irán luciendo cuerpazo: "Ya, pero EL CUERPAZO de Irán... ay noooo no respirooo ayuda!!!.... "Cómo olvidar esta hermosa canción y a ti chulada.... De verdad...", "Ufff… súper guapa!", "Diosa, ¿Cómo no amarte?", son algunos de los más de 390 comentarios que se leen.

Por otro lado, Irán Castillo -'Silvina' de la serie renovada Dr. Cándido Pérez (2021)-, ha llamado la atención de más de 37,200 seguidores tras su publicación.

