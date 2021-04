Intrépida, Demi Rose deja al descubierto su anatomía mientras pasea en moto acuática

Británica de nacimiento y mundialmente conocida, Demi Rose no para de sorprender a sus fanáticos, y es que con frecuencia presume esa figura de reloj de arena de la que es poseedora, y por si fuera poco, lo hace con poca ropa, lo que la ha convertido en una de las favoritas de los internautas.

Recientemente, dio muestra de sus habilidades acuáticas al lucir montada en una moto y paseando por aguas del Oceáno Índico, al que pertenecen las paradisíacas Islas Maldivas. Y aunque no es una postal nueva, debido a que anteriormente, Demi Rose hizo un viaje a las islas asiáticas antes de que terminara el 2020, es un hecho que volvió a hipnotizar a todos con su belleza.

Fue con un mini bikini color verde neón, que la londinense de 26 años, dejó al descubierto su anatomía, al posar casi como Dios la trajo a este mundo y por supuesto, causó sensación entre sus más de 16 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

"Less human more being" (Menos humana, más ser), escribió la top model, haciendo referencia a su deseo de experimentar aventuras que normalmente los humanos no vivimos, debido a la rutina del día a día. Pues si bien es cierto, Demi Rose es una fémina con espíritu aventurero que sabe disfrutar de los paisajes naturales que existe en cada rincón del planeta Tierra.

Justo entre los límites del mar y el cielo, posó Demi con uno de sus bañadores más sensuales y por si fuera poco, volvió locos a sus fanáticos con esa pose de perfil y parada sobre la moto acuática con la que confirmó que es una de las mujeres más bellas del mundo.

Su cabello de tono castaño, largo y ondulado, fue otro de sus encantos, que como la princesa acuática de Disney, Ariel -la Sirenita-, cubrió la espalda de la también DJ, que lució anteriormente con su cabellera trenzada, durante su estancia en las Islas Maldivas.

"Goals" (Metas), "Astonishing queen" (Reina asombrosa), "How always the most spectacular and dazzling and stunning and sensual and beautiful" (Cómo siempre la más espectacular y deslumbrante y deslumbrante y sensual y hermosa), "You look truly very beautiful and I agree" (Te ves realmente muy hermosa y estoy de acuerdo), son algunos de los mensajes que Demi Rose ha recibido en su más reciente publicación.

Y es que, la sensual modelo causa sensaciones fácilmente justificables entre sus seguidores, pues sus curvas son su carta de presentación y su innegable belleza, su recurso más encantador para atrapar a sus fanáticos de todo el mundo.

Al momento, la postal ha logrado 3,045 comentrios y un total de 480,109 corazones rojos, entre los que destacan el del cantante mexicano de banda Lorenzo Méndez, ex vocalista de importante agrupación de música mexicana.

Mientras, puedes deleitarte viendo a la modelo con un vestido amarillo al cortar unos limones de su huerto en su casa de Ibiza, España: