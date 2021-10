Intensa figura de reloj de arena presume Demi Rose con insólito outfit

Desde territorio mexicano, la modelo británica Demi Rose ha demostrado que su inquietud por seguir mostrando lo que posee no tiene límites; pues en las últimas horas, lució intensa figura de reloj de arena, presumiendo un insólito outfit.

Las costas del suroeste mexicano se han engalanado con la presencia de Demi Rose durante las últimas semanas y no es para menos, pues la top model de 26 años, ha logrado lo inevitable: emocionar a sus fanáticos al verla lucir extraordinaria figura física.

Esta vez, fue con un insólito atuendo confeccionado sólo de barbas o tiras de estambre en colores beige y verde militar, que Demi Rose lució cuerpazo entre la naturaleza de Cobá, Quintana Roo, México, durante el anochecer del pasado jueves 7 de octubre.

Con una mirada profunda y un par de postales en las que aparece con el cabello recogido y nada más que el atuendo, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, puso de cabeza a sus casi 18 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Y sin más ni más, Demi escribió "Suki’s mom" (La mamá de Suki), haciendo a sus followers abrir las publicaciones y posiblemente, ser inevitablemente acercadas en zoom, pues a decir verdad, vale la pena hacerlo y observar con detenimiento cada centímetro de su bronceada piel.

No por nada, Demi Rose se ha hecho acreedora a no menos de 512,600 corazones rojos y más de 5,250 comentarios, en los que sus admiradores de todo el mundo, han aprovechado para hacerle saber su admiración y hacer uno que otro comentario fuera de lugar.

Algunos se leen: "Enchanting" (Encantadora), "Mixture" (Mezcla), "Obsessed with this fit" (Obsesionado con esa figura), "My moom" (Mami), "Sexy" (Sensual), "Sukis mom, got it goin on" (Suki mamá, lo tengo en marcha).

Otros más expresan: "Awesome" (Impresionante) o "Ufffffff". Alguien más pregunta a Demi dónde se pueden conocer en persona. Lo que sí es un hecho es que si hay algún fanático de Demi Rose en Quintana Roo o en los alrededores, es la mejor oportunidad para conocerla en persona y tomarse la foto del recuerdo.

