Insiste Demi Rose en mostrar sus encantos con prenda abierta

No es ningún secreto para nadie, que la modelo británica Demi Rose sea partidaria de presumir lo que tiene bien puesto en su lugar, pero esta vez, y tras algunas infartantes postales con las que ha presumido sus curvas, la top model, insiste en mostrar sus encantos con prenda abierta.

En su última publicación la modelo de origen europeo, dejó claro cual es su postura ante la vida y que con el empoderamiento que la caractetiza ente millones de mujeres del mundo, ella pone sus propias reglas y se maneja a parte de muchas otras; así lo dejó ver en la descripción de su postal, la cual se lee:

"I don’t play the field. I rule the sidelines. @boohoomanofficial. Lo que en Español, significa: No juego en el campo. Yo gobierno al margen. @boohoomanofficial; esto, al mismo tiempo quedio rienda suelta a la imaginación de sus fanáticos quienes no paran de ver una y otra vez sus intensas publicaciones.

Sentada en una silla mecedora de madera grabada -muy glamorosa-, y enseñando pierna tras usar un calzón negro, Demi Rose lució una chamarra tipo universitaria de los 80's de Estados Unidos, color guindo combinada con beige y negro.

Su pose de piernas cruzada y el rostro de diva con ojos cerrados, mientras intenta abrir un poco más la chamarra, fueron suficientes para sucudir y hacer reaccionar a sus más de 16.5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

La también top model Shirin, reacción con su comentario: "Beautiful as always" (Hermosa como siempre), otra de sus colegas como Lyna Pérez también expresó: "Can I come to Ibiza with you" (¿Puedo ir a Ibiza contigo?) o "This picture is lit!!" (¡Esta imagen está encendida!).

"Love you" (Te amo", "You have such a beautiful body" (Tienes un cuerpo tan hermoso), "Absolutely gorgeous your are such a stunning woman", (Absolutamente hermosa, eres una mujer tan impresionante), "Muñeca", "Yes you do baby" (Sí lo haces bebé), son otros reveladores comentarios que los fans han hecho a la modelo británica de 26 años.

"I love beautiful" (Me encanta la belleza) o "Lindos" (refiriéndose a sus encantos), son algunos mensajes que se leen a primera vista en la intensa publicacion de Demi Rose, en la que además de haber logrado hasra el momento, un total de 378,486 corazones rojos, también se leen más de 3 mil cien mensajes.