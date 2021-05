Indignada, Carmen Aub presume esbelta figura con lencería roja en cámara lenta

Orgullosa de su esbelta figura, la actriz mexicana Carmen Aub la mostró al mundo sin tapujos y aunque dudó un poco por saber si sería una buena idea modelar en lencería en vez de bikini, la intérprete de "El Señor de los Cielos" se decidió; aunque no parece muy convencida de la postura de algunas personas ante la mujer e indiganada, lució sus curvas en cámara lenta.

No obstante, fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la rubia de 31 años, se decidió a modelar en lencería color rojo encendido, no sin antes, hacer alarde de lo que pensó antes de publicar el vídeo en el que aparece dando una vuelta entera en cámara lenta y mostrando cada rincón de su piel.

Y es que quien diera vida a Rutilia Casillas durante varias temporadas de la producción de Telemundo, protagonizada por Rafael Amaya, muestra su indignación porque cuando una mujer modela en bikini no es mal visto por la socidad pero cuando lo hace con lencería o ropa interior, resulta un tanto diferente; así lo escribió al pie de su último vídeo compartido:

"Tuve que preguntarle a un par de personas qué pensarían de este video antes de publicarlo! Qué mal no?? un hombre no tendría que preocuparse por “lo que pensarán” pero como mujer tengo que preguntar si está bien o no...".

Y continúa: "Si esta trashy, o que digan “para qué? No necesitas”, necesitar qué? Ó “en traje de baño sería diferente” cuando creo que mi traje de baño revela más pero es que en ropa interior me pueden percibir fácil?...".

"Aunque no me conozcan, las personas van a preferir etiquetarme con lo que les de más paz a ellos, y como dice esta frase, “I want women to be liberated and still be able to have a nice ass and shake it” -Shirley MacLaine".

"Quiero que las mujeres se liberen y aún puedan tener un buen cu*o y sacudirlo", se traduce la frase en inglés que ha escrito Carmen Aub, seguido de dejar claro que su bikini es mucho más pequeño que su lencería y que cuando posa con él, nadie lo nota.

A su sentir, se han unido estrellas de la televisión, con quien Aub ha coincidido en los foros de televisión, tales como Ximena Herrera, quien escibió: "Una BELLEZA, princesa! Hermosa es poco". Por su parte, la canante y actriz Mariana Seonane expresó: "Divinaaaaaaaa".

Alejandro de la Madrid y Quique Usales, literalmente prendieron fuego a la publicación de Carmen y Dayana Garroz dijo: "Una Dama ..." seguido de un corazón rojo. Thelma Madrigal le envió un emotivo mensaje: "Carms eres hermosa por dentro y por fuera!!! Miss you!!" y la colombiana Carmen Villalobos no podía faltar con su comentario halagador: "Bellaaaaa carajo". Scarlet Gruber, aprobó los halagos hacia Carmen Aub con un: "Divinaaaa".

Al momento, el vídeo de la actriz mexicana, tiene un total de 972,835 reproducciones, 4,154 comentarios y 215,952 'me gusta'.