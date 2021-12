India se lleva el título de Miss Universo; mexicana Andrea Meza la corona

La noche del domingo 12 de diciembre, se vivieron intensas emociones en el certamen de belleza más competido del mundo como es Miss Universo, que en su edición número 70, coronó a Harnaaz Kaur Sandhu como la nueva representante de la belleza y del empoderamiento femenino del mundo entero. El glamoroso evento tuvo lugar en Eliad, Israel.

Harnaaz Kaur Sandhu de 21 años, demostró su entereza y preparación en el escenario; y desde que logró colocarse en el Top 16, se perfilaba para ser la ganadora. Las participantes que quedaron entre las primeras 16 estaban Aruba, Colombia, Francia, Gran Bretaña, India, Japón, Panamá, Paraguay, Filipinas, Puerto Rico, Singapur, Sudáfrica, Las Bahamas, Estados Unidos Venezuela y Vietman.

Con esto, quedaban fuera de la competencia las 64 participantes restantes del mundo, incluyendo a Débora Hallal de México, quien tras ganar la corona como la nueva Mexicana Universal, no logró colocarse entre el primer filtro de finalistas.

Lee también: La ex Miss Universo Ximena Navarrete, se convierte en madre

Aunque además de ella, México tenía otra "representante" en tierras israelitas, pues la reina de Panamá, Brenda Smith, es hija de madre mexicana y padre panameño, pese a que nació en Georgia, Estados Unidos.

La fiesta y la algarabía seguía en el escenario y mientras se le veía desfilar con vestido de coctel, de gala, traje típico y bikini o traje de baño, se eligieron a las representantes que quedarían en el Top 10. Entre ellas quedaron Aruba, Colombia, Francia, India, Paraguay, Filipinas, Puerto Rico, Sudáfrica, Estados Unidos y Las Bahamas. Por lo que otras seis participantes serían automáticamente eliminadas.

Lee también: En ajustado vestido de piel, Adamari López está lista para Miss Universo

Las chicas se preparaban tras bambalinas para salir a escena con los vestidos de gala y desfilando en un pasarela llena de glamour y elegancia, que posiblemente fue decisiva para que el jurado calificador, integrado por importantes personalidades de la moda, el modelaje y que también han ocupado un lugar como Miss Universo, empezara a descubrir su favorita.

El Top 5 no tardó nada en llegar y las 10 semifinalistas que llegaron al escenario nuevamente para darlo todo, se vieron con el corazón roto al verse fuera de la competencia; entre las elegidas para continuar estuvieron Colombia, India, Paraguay, Filipinas y Sudáfrica.

Y luego de ver un performance en la voz y talento de la cantante estadounidense Jojo con las cinco finalistas desfilando mientras estaba el show, al término hubo otras dos eliminadas; se trató de Colombia y Filipinas, por lo que las finalistas del Top 3 de Miss Universo fueron Harnaaz Kaur Sandhu de la India, Nadia Ferreira de Paraguay y Lalela Mswane de Sudáfrica.

Y tras otorgar el tercer lugar a Sudáfrica, las participantes de India y Paraguay se tomaron de las manos y cuando se escuchó el nombre de India, Harnaaz rompió en llanto, por lo que Nadia Ferreira de Paraguay quedó en segundo sitio.

Para coronar a la nueva Miss Universo 2021, llegó al escenario la celebridad mexicana Andrea Meza, quien obtuvo la corona en Miss Universo 2020, y aunque se mostró emocionada en todo momento por estar de nuevo en el escenario que la llevaría a internacionalizarse como una de las mujeres más bellas e importantes del mundo gracias a su preparación y don de servicio, tampoco pudo evitar las lágrimas debido a que ha sido en la historia de Miss Universo, quien ha tenido el reinado más corto de siete meses, y la razón se debe a la pandemia por la que atravesó la humanidad entera que aún no termina.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!