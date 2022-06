Incontrolables, Lourdes Munguía y África Zavala resaltan sus curvas entre la elegancia del negro

¡Incontrolables!, así es como las famosas actrices Lourdes Munguía y África Zavala han lucido mientras resaltan sus curvas entre la elegancia del negro y la belleza que ambas féminas del espectáculo mexicano poseen; y en esta ocasión han reunido juventud y experiencia pero siempre luciendo cuerpazo.

Pues aunque no aparecieron juntas y sus fotos fueron en diferentes momentos y etapas de sus vidas, las actrices que sí coincidieron en la telenovela "Vencer el Pasado" (2021) -producción de Rosy Ocampo para Televisa Univisión-, presumieron sus curvas al por mayor.

En el caso de Lourdes Munguía que a sus 61 años de edad sigue siendo toda un referente de belleza y moda, fue a través de su cuenta de Instagram que restregó que posee uno de las mejores figuras de entre las famosas de la farándula.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Pues la actriz de telenovelas, posó en un jardín, con un vestido pegadito negro que sin duda alguna resalta sus curvas y que denota mucha elegancia. En su diseño tiene un gran moño en una manga y llega hasta la rodilla. Y a la par se lee: "No hay mejor accesorio que tu sonrisa… Y unos zapatos y una bolsa @ronaldoanzuresmx #lookofday #vestidos #zapatos #bolsa #clutch #actress #goodlife #lifestyle #fashion

Por lo que Lourdes Munguía, quien le ha dado fuerte batalla a la guapa África Zavala, ha robado el corazón de sus fans que se han manifestado a su belleza con más de 7 mil reacciones y casi medio millar de mensajes.

Lee también: Como Daniella Chávez, Demi Rose muestra su pasión por el deporte en prendas muy chiquitas

Por su parte, la esposa del también actor León Peraza de "Los Ricos También Lloran" (2022), se mostró muy sexy desde los camerinos de la reciente telenovela que aún se graba "Corona de Lágrimas" en su segunda temporada. Y es que África Zavala, no pudo lucir más bella, tras presumir su figura curvilínea con un vestido negro casual, sólo por ser viernes.

Pues luego de una semana de tanto ajetreo, tal parece que se ha puesto de moda entre las famosas, celebrar la llegada del fin de semana. Y la villana de "Vencer el Pasado", escribió: "Que tengan un lindo #Viernes... #losamo #Dioslosbendiga".

Y tras el "Bella" de su pareja y padre de su hijo León, la hija de Maribel Guardia en ficción en "Corona de Lágrimas" ha logrado arrancar de sus fans halagadores comentarios: "Es que eres una diosa hermoooosssaaaaa mi amooorr", "Que hermosa mi vida... te amamos fan de la Queen", "Que bella y que figura" o "Wow! Súper guapa!".

África Zavala, la también famosa fitness, ha logrado cautivar a más de 27 mil seguidores que han dejado más de 200 mensajes de admiración tras su publicación.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!